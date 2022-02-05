У Німеччині "Квартал 95" назвали "російським комедійним шоу": як відреагував колектив

Керівництво студії зажадало вибачитися, змінити опис та пригрозило скасуванням концертів.

У Німеччині студію "Квартал 95" назвали російським гумористичним шоу. Таке оголошення з'явилось на офіційному порталі міста Гамбург.

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Адміністрація сайту опублікувала анонс концерту "Кварталу 95", який заплановано на 4 лютого 2023 року. На момент написання матеріалу оголошення оголошення все ще містило слово "Russische" (російські). Вказано також вартість квитка — $58,90, та опис, у яких згадується велика популярність колективу.

Команда "Квантала 95" відреагувала на публікацію німців та прокоментувала її на своєму офіційному сайті. Керівництво колективу вимагало виправити опис та вибачитися перед ними, а також пригрозили у майбутньому при повторенні подібних ситуацій скасовувати виступи без попередження прокатника.

"Якщо ви співпрацюєте з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" – була, є і залишиться українською компанією! І жодних інших варіантів презентації наших проектів бути не може!", — наголошується в пості.

Варто зазначити, що аналогічно "Квартал 95" підписали на сайті eventim, анонсувавши концерт у Дюссельдорфі, який має відбутися 12 лютого 2023 року.

До цього писали, що серіал "Свати-7" від "Кварталу 95" став найпопулярнішим у Росії. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, в якому взяли участь мешканці російських міст із населенням від 100 тисяч людей. Прем'єра сезону відбулася 27 грудня на каналі "Росія 1".

Раніше зірка "95 Кварталу" Олена Кравець розповіла, як змінився Володимир Зеленський. Актриса стверджує, що у чинного президент став більш "товстошкірим" на тлі численних потрясінь та великого емоційного навантаження.