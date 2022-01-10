"Свати-7" виробництва "Кварталу 95" стали найпопулярнішим телесеріалом у Росії

Продукт студії "Квартал 95", започаткованої президентом України Володимиром Зеленським, дуже сподобався російським телеглядачам.

Сьомий сезон серіалу "Свати" виробництва української студії "Квартал 95" став найпопулярнішим телесеріалом у Росії у 2021 році. Про це пише Комерсант із посиланням на дані дослідницької компанії Mediascope.

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Повідомляється, що Mediascope провела дослідження ТБ-аудиторії старших за чотири роки в російських містах з населенням від 100 тис. жителів.

У той же час, за даними російського офісу компанії ECI Media Management, у містах із населенням менше 100 тис. жителів топ-10 найпопулярніших серіалів збігається з рейтингом популярності у великих містах.

Серіали російського виробництва "Угрюм-ріка" та "Скліфософський 8" опинилися на другому та третьому місцях у десятці найрейтинговіших телесеріалів минулого року.

Прем'єра фінального сезону серіалу "Свати" відбулася в Росії 27 грудня на каналі "Росія 1".

"Свати" — російсько-український комедійний серіал студії "Квартал 95", перший сезон якого глядачі побачили у 2008 році. У центрі сюжету родина Будько із села та родина Ковальових (міські інтелігенти), яких об'єднує онука Женя. У 2013 році вийшов 6 сезон, а війна, що почалася між Росією та Україною, стала перешкодою для продовження зйомок проєкту. У 2021 році, після 8-річної перерви, відбулася прем'єра "Сватів-7"

Зазначимо, що в Україні серіал викликав багато критики, зокрема у зв'язку з тим, що головні його актори відкрито заявляють про свою антиукраїнську позицію, а серіал показують у Росії.

Прикладом роботи в унісон із російською пропагандою назвав роботу каналу "1+1", де майже весь день 31 грудня транслювався серіал "Свати-7" російською мовою, колишній голова Українського інституту національної пам'яті, опозиційний депутат Володимир В'ятрович. Він також обурювався тим, що серіал, зроблений студією, пов'язаною з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслював канал країни-агресора "Росія-1".

У 2019 році низка громадських організацій навіть просили Держкіно заборонити серіал "Свати". Вони аргументували це тим, що серіал підпадає під заборону на показ в Україні, зважаючи на те, що в ньому є російська державна символіка, а серед героїв серіалу є працівники правоохоронних органів РФ.