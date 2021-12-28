Новий сезон "Сватів" показують на телеканалі "Росія 1" (фото)

Серіал, знятий студією "Квартал 95", помістили в ефірній сітці між програмою новин "Вести" та "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Російський телеканал "Росія 1" показує у прямому ефірі серіал "Свати-7", знятий студією "Квартал 95". Трансляцію нового сезону веде онлайн-платформа "Смотрим".

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Судячи з програми телепередач, серіал показували у перерві між "Вестями" та "Вечером с Владимиром Соловьевым", у яких новинний порядок денний щодо України висвітлюють здебільшого негативно.

[ + – ] Після "Сватів" починається "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Телеканал "Росія 1" перебуває під санкціями Ради нацбезпеки й оборони України. Його заборонено транслювати в Україні. Студія "Квартал 95" могла продати закордонним дистриб'юторам права на контент, зокрема на "Сватів".

Зазначимо, що в спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука цей серіал "не викликає бажання посперечатися". За його словами, цим питанням мають опікуватися відповідні правоохоронні органи.

Прем'єра нового сезону "Сватів" відбулася на телеканалі "Росія 1" сьогодні, 27 грудня. В Україні новинку представили на тиждень раніше.

В одній із серій "Сватів" знявся грузинський актор Вахтанг Кікабідзе.

Нагадаємо, що в цьому серіалі знімається російський актор Федір Добронравов. Він їздив в окупований Крим і казав, що це — російська територія. Президент РФ Володимир Путін у квітні минулого року нагородив Добронравова орденом Дружби "за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва".

Володимир Зеленський до того, як обійняти посаду президента України, критикував рішення СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати" в Україні.