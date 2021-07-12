Кікабідзе погодився брати участь у сьомому сезоні серіалу "Свати"

Зйомка завершальних серій сезону наразі проходить у Грузії.

Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе знявся в одній із серій сьомого сезону серіалу "Свати". Про це повідомило агентство "РИА Новости" з посиланням на продюсера Сосо Абзіанідзе.

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"Вахтанг Кікабідзе дійсно знімається в одній серії серіалу, але не в головній ролі, а в епізоді", — сказав він.

Зйомки нового сезону наразі проходять у Грузії, працює над серіалом російська група. Про зйомки в Грузії стало відомо 8 липня через повідомлення в фанатському акаунті проекту в TikTok. У розміщеному в соцмережі ролику можна побачити акторів і членів знімальної групи.

Про зйомки також самі члени групи повідомили в Instagram.

Актриса Інна Корольова, яка зараз перебуває в Грузії на зйомках серіалу, опублікувала в Instagram селфі з Кікабідзе. Вона не написала, з якою метою актор приїхав на знімальний майданчик.

82-річний Вахтанг Кікабідзе раніше говорив, що ноги його не буде в Росії, "поки між нашими країнами така ситуація". На жовтневих виборах у грузинський парламент він очолював список блоку Саакашвілі.

Серіал "Свати" — проект української студії "Квартал 95", виготовляється за участю російських акторів, виходить з 2006 року. Премʼєра шостого сезону відбулася у 2013 році.

Зйомки сьомого сезону почалися в січні 2020 року за Мінськом і проходили до березня. Тоді відзняли зимові сцени. Решта серії планувалося відзняти влітку 2020 року, але в червні 2020 роки актор Федір Добронравов повідомив, що зйомки переносяться на 2021 рік через пандемію COVID-19.

У лютому цього року він сказав, що "Свати 7" відзняті на 90%. Залишилося відзняти 4 серії.

Нагадаємо, у березні помер відомий український актор зі "Сватів" Іван Марченко. Йому було 44 роки. Останні 5 років він боровся з онкологією.

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