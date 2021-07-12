Кикабидзе согласился участвовать в седьмом сезоне сериала "Сваты"

Съемка завершающих серий сезона сейчас проходит в Грузии.

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в одной из серий седьмого сезона сериала "Сваты". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на продюсера Сосо Абзианидзе.

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"Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в эпизоде", – сказал он.

Съемки нового сезона сейчас проходят в Грузии, работает над сериалом российская группа. О съемках в Грузии стало известно 8 июля из сообщения в фанатском аккаунте проекта в TikTok. В размещенном в соцсети ролике можно увидеть актеров и членов съемочной группы.

О съемках также сами члены группы сообщили в Instagram.

Актриса Инна Королева, которая сейчас находится в Грузии на съемках сериала, опубликовала в Instagram селфи с Кикабидзе. Она не написала, с какой целью актер приехал на съемочную площадку.

82-летний Вахтанг Кикабидзе ранее говорил, что ноги его не будет в России, "пока между нашими странами такая ситуация". На октябрьских выборах в грузинский парламент он возглавлял список блока Саакашвили.

Сериал "Сваты" – проект украинской студии "Квартал 95", производится с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году.

Съемки седьмого сезона начались в январе 2020 года под Минском и проходили до марта. Тогда отсняли зимние сцены. Оставшиеся серии планировалось отснять летом 2020 года, но в июне 2020 года актер Федор Добронравов сообщил, что съемки переносятся на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

В феврале этого года он сказал, что "Сваты 7" отсняты на 90%. Осталось отснять 4 серии.

Напомним, в марте умер известный украинский актер из "Сватов" Иван Марченко. Ему было 44 года. Последние 5 лет он боролся с онкологией.

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