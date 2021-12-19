Росіянам перед Новим роком покажуть новий сезон "Сватів" (фото, відео)

Продовження серіалу було знято Студією "Квартал 95" та Національною державною телекомпанією Білорусі.

Новий сезон серіалу "Свати" покажуть мешканцям Росії напередодні Нового року. Цю інформацію підтвердила актриса Тетяна Кравченко, яка виконує роль "Валентини Будько" у серіалі.

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Серії були зняті Студією "Квартал 95" та Національною держтелекомпанією Білорусі.

За її словами, прем'єра нового сезону "Сватів" відбудеться 27 грудня на російському державному телеканалі "Росія 1".

Більше того, як повідомила Тетяна Кравченко, українські глядачі на тиждень раніше побачать нові серії — 20 грудня на телеканалі "1+1".

"Все приходить свого часу для тих, хто вміє чекати! Починається зворотний відлік! Українські глядачі побачать сьомий сезон 20 грудня, а hосійські 27-го! Як на мене, чудовий подарунок до Нового року!", — написала акторка у своєму Instagram.

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Інформацію про прем'єру нового сезону "Сватов" на російському телебаченні підтвердив і режисер серіалу Андрій Яковлєв. Він також повідомив, що першими серії побачать жителі України – прем'єра відбудеться о 20:45 20 грудня на телеканалі "1+1".

"Вже 20 грудня на "1+1" прем'єра першої серії. На жаль, у Росії дата виходу трохи пізніше. Але засмучуватися не варто, оскільки серії можна буде подивитися на Youtube", — додав Андрій Яковлєв.

Прем'єра нового сезону "Сватів" мала відбутися ще 2020 року, проте вихід серій вирішили перенести через пандемію коронавірусу.

Як відомо, українське законодавство забороняє торгувати своїм продуктом із російськими компаніями. Можливо, Студія "Квартал 95" продала свої права на контент, зокрема на "Сватів", закордонним дистриб'юторам, які самі продають вже дозвіл на трансляцію на території Росії.

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Зазначимо, що у серіалі "Свати" знімається російський актор Федір Добронравов, який відвідував окупований Крим та назвав півострів "частиною Росії". У квітні 2020 року Володимир Путін своїм указом нагородив Федора Добронравова орденом Дружби "за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність".

Нагадаємо, у 2019 році глава Держкіно звернувся до Зеленського через прокат "Сватів". Філіп Іллєнко назвав серіал "липецькою фабрикою" президента і закликав главу держави не допустити повернення "Сватів" на телебачення.

А вже у листопаді 2021 року СБУ заявила, що актор Федір Добронравов, який відвідував окупований Крим, може вільно в'їжджати до України.