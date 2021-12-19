Россиянам перед Новым годом покажут новый сезон "Сватов" (фото, видео)

Продолжение сериала было снято Студией "Квартал 95" и Национальной государственной телекомпанией Беларуси.

Новый сезон сериала "Сваты" покажут жителям России накануне Нового года. Эту информацию подтвердила актриса Татьяна Кравченко, которая исполняет роль "Валентины Будько" в сериале.

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Серии были сняты Студией "Квартал 95" и Национальной гостелекомпанией Беларуси.

По ее словам, премьера нового сезона "Сватов" состоится 27 декабря на российском государственном телеканале "Россия 1".

Более того, как сообщила Татьяна Кравченко, украинские зрители на неделю раньше увидят новые серии — 20 декабря на телеканале "1+1".

"Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать! Начинается обратный отсчет! Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а Российские 27-го! По-моему отличный подарок к Новому году!", — написала актриса в своем Instagram.

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Информацию о премьере нового сезона "Сватов" на российском телевидении подтвердил и режиссер сериала Андрей Яковлев. Он также сообщил, что первыми серии увидят жители Украины — премьера состоится в 20:45 20 декабря на телеканале "1+1".

"Уже 20 декабря на "1+1" премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на Youtube", — добавил Андрей Яковлев.

Премьера нового сезона "Сватов" должна была состояться еще в 2020 году, однако выход серий решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Как известно, украинское законодательство запрещает торговать своим продуктом с российскими компаниями. Возможно, Студия "Квартал 95" продала свои права на контент, в том числе на "Сватов", зарубежным дистрибьюторам, которые сами перепродают разрешение на трансляцию на территории России.

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Отметим, что в сериале "Сваты" снимается российский актер Федор Добронравов, который посещал оккупированный Крым и назвал полуостров "частью России". В апреле 2020 года Владимир Путин своим указом наградил Федора Добронравова орденом Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Напомним, в 2019 году глава Госкино обратился к Зеленскому из-за проката "Сватов". Филипп Ильенко назвал сериал "липецкой фабрикой" президента и призвал главу государства не допустить возвращение "Сватов" на телевидение.

А уже в ноябре 2021 года СБУ заявила, что актер Федор Добронравов, который посещал оккупированный Крым, может свободно въезжать в Украину.