Новый сезон "Сватов" показывают на телеканале "Россия 1" (фото)

Сериал, снятый студией "Квартал 95", поместили в эфирной сетке между новостной программой "Вести" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Российский телеканал "Россия 1" показывает в прямом эфире сериал "Сваты-7", снятый студией "Квартал 95". Трансляцию нового сезона ведет онлайн-платформа "Смотрим".

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Судя по программе телепередач, сериал показывали в перерыве между "Вестями" и "Вечером с Владимиром Соловьевым", в которых новостную повестку по Украине освещают в основном в негативном ключе.

[ + – ] После "Сватов" начинается "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Телеканал "Россия 1" находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Его запрещено транслировать в Украине. Студия "Квартал 95" могла продать зарубежным дистрибьюторам права на контент, в том числе на "Сватов".

Отметим, что у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука этот сериал "не вызывает желания поспорить". По его словам, этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы.

Премьера нового сезона "Сватов" состоялась на телеканале "Россия 1" вчера, 27 декабря. В Украине новинку представили на неделю раньше.

В одной из серий "Сватов" снялся грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.

Напомним, что в этом сериале снимается российский актер Федор Добронравов. Он ездил в оккупированный Крым и говорил, что это – российская территория. Президент РФ Владимир Путин в апреле прошлого года наградил Добронравова орденом Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

Владимир Зеленский до того, как занять пост президента Украины, критиковал решение СБУ о запрете показа сериала "Сваты" в Украине.