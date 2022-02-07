Камилла наденет корону с бесценным бриллиантом Кохинур на коронацию

Корона была изготовлена для королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон, и сейчас хранится в Тауэре

В честь своего 70-летия на троне, или Платинового юбилея, королева Елизавета ІІ сделала важное заявление. Она заверила, что герцогиня Корнуолльская станет королевой-консортом, когда Чарльз станет королем и положила конец неопределенности. Королевские эксперты отреагировали на эту новость, назвав ее "королевской печатью одобрения". Также это значит, что когда произойдет коронация принца Чарльза, то голову Камиллы украсит одна из самых дорогих и известных драгоценностей королевской семьи: Корона королевы Елизаветы, украшенная знаменитым индийским бриллиантом Кохинур, имеющим дурную славу. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уэльский уже опубликовал заявление на своей официальной странице в Instagram, отметив, что он поздравляет королеву и свою маму с "замечательным достижением в служении нации, королевствам и Содружеству в течение 70 лет" и осознает "невероятную честь", оказанную им с Камиллой.

"Моя дорогая жена была моей непоколебимой поддержкой во всем, мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество. Год этого беспрецедентного платинового юбилея дает всем нам возможность собраться вместе, чтобы отпраздновать служение Королеве, чьим примером мы будем руководствоваться в ближайшие годы", — написал Чарльз.

Также стало известно, что еще пять лет назад принц Чарльз изменил свои коронационные клятвы, которые он будет произносить в Вестминстерском аббатстве, включив в них "королеву Камиллу" с благословения матери.

Но общественность взбудоражил тот факт, что свое хранилище в Тауэре покинет Корона королевы Елизаветы, созданная в 1937 году для королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон.

Она изготовлена из платины и 2800 бриллиантов, включая бесценный Кохинур, один из самых известных бриллиантов в мире.

[ + – ] Корона королевы Елизавета во время похорон королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон Фото: Getty Images

Кохинур имеет дурную славу, считается, что они приносит несчастья. Веками он принадлежал раджам из государства Малвы, которое находилось на территории северной Индии. Легенда гласила, что, если когда-нибудь бриллиант "упадет с тюрбана раджи", то весь народ Малвы станет рабами. Так и случилось в 1305 году, когда Малва была завоевана делийским султаном Ала-ад-Дином.

По преданию, изначально, Кохинур, или "Гора света", был частью гигантского бриллианта, который боги разделили на три части между сыновьями султана. Еще один бриллиант получил название Дерианур ("Море света") и сейчас хранится в Тегеране, третий назывался Хиндинур ("Свет Индии") и украшал статую Шивы.

Позже Кохинур несколько раз менял владельцев. В Великобританию он попал благодаря комиссару Пенджаба Джону Лоуренсу, который его едва не потерял. Камень был подарен королеве Виктории, которая назначила наследнику Пенджаба, Далипу Сингху, пожизненное содержание, а тот официально подарил бриллиант королеве.

Кохинур был заново огранен в 1852 году, потеряв в весе и утратив уникальный желтоватый оттенок, и вставлен в королевскую корону, позже его вставили в Корону королевы Александры, потом в Корону королевы Марии, пока он не оказался в Короне королевы Елизаветы, где он и находится до сих пор.

[ + – ] Кохинур до огранки и после нее Фото: Соцсети

Сейчас корона хранится в Тауэре. В 2002 году во время церемонии похорон королевы-матери корона с 105-карантным Кохинуром находилась около гроба во время движения траурной процессии по улицам Лондона.

Также корону украшает 17-каратный бриллиант, подаренный королеве Виктории в 1856 году султаном Абдул-Меджидом, правителем Османской империи, в знак благодарности за поддержку во время Крымской войны.

Корона была изготовлена ювелирной фирмой Garrard&Co и может быть преобразована в диадему. Так что у Камиллы на коронации будет выбор.