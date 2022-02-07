Камілла одягне корону з безцінним діамантом Кохінур на коронацію

Корону виготовили для королеви-матері, Єлизавети Боуз-Лайон, і зараз зберігають у Тауері

На честь свого 70-річчя на троні, або Платинового ювілею, королева Єлизавета II зробила важливу заяву. Вона запевнила, що герцогиня Корнуольська стане королевою-консортом, коли Чарльз стане королем, і поклала край невизначеності. Королівські експерти відреагували на цю новину, назвавши її "королівською печаткою схвалення". Також це означає, що коли відбудеться коронація принца Чарльза, то голову Камілли прикрасить одна з найдорожчих і найвідоміших коштовностей королівської родини: Корона королеви Єлизавети, прикрашена знаменитим індійським діамантом Кохінур, що має погану славу. Про це пише Daily Mail.

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Принц Уельський вже опублікував заяву на своїй офіційній сторінці в Instagram, зазначивши, що він вітає королеву і свою маму з "чудовим досягненням у служінні нації, королівствам та Співдружності протягом 70 років" й усвідомлює "неймовірну честь", виявлену йому та Каміллі.

"Моя дорога дружина була моєю непохитною підтримкою у всьому, ми разом прагнули служити й підтримувати Її Величність. Рік цього безпрецедентного платинового ювілею дає всім нам можливість зібратися разом, щоб відсвяткувати служіння Королеві, прикладом якого ми керуватимемося найближчими роками", — написав Чарльз.

Також стало відомо, що ще п'ять років тому принц Чарльз змінив свої коронаційні клятви, які він проголошуватиме у Вестмінстерському абатстві, додавши до них "королеву Каміллу" з благословення матері.

Але громадськість схвилював той факт, що своє сховище в Тауері покине Корона королеви Єлизавети, виготовлена в 1937 для королеви-матері, Єлизавети Боуз-Лайон.

Вона виготовлена з платини та 2800 діамантів, включаючи безцінний Кохінур — один із найвідоміших діамантів у світі.

[ + – ] Корона королеви Єлизавета під час похорону королеви-матері, Єлизавети Боуз-Лайон Фото: Getty Images

Кохінур має погану славу, вважають, що він приносить нещастя. Віками він належав раджам з держави Малави, що знаходилася на території північної Індії. Легенда говорить, якщо колись діамант "впаде з тюрбана раджі", то весь народ Малави стане рабами. Так і сталося в 1305, коли Малаву завоював делійський султан Ала-ад-Дін.

За переказами, спочатку Кохінур, або "Гора Світла", був частиною гігантського діаманта, який боги розділили на три частини між синами султана. Ще один діамант отримав назву Деріанур ("Море Світла"), і зараз його зберігають у Тегерані, а третій називався Хіндінур ("Світло Індії") і прикрашав статую Шиви.

Пізніше Кохінур кілька разів міняв власників. У Велику Британію він потрапив завдяки комісару Пенджабу Джону Лоуренсу, який його мало не втратив. Камінь подарували королеві Вікторії, яка призначила спадкоємцю Пенджабу, Дуліпу Сінґху, довічне утримання, а той офіційно подарував діамант королеві.

Кохінур заново огранили в 1852 році. Він втратив вагу та унікальний жовтуватий відтінок, його вставили в королівську корону, пізніше — в Корону королеви Олександри, потім в Корону королеви Марії, поки він не опинився в Короні королеви Єлизавети, де він і знаходиться досі.

[ + – ] Кохінур до огранювання та після неї Фото: Соцсети

Зараз корона зберігається в Тауері. У 2002 році під час церемонії похорону королеви-матері корона зі 105-карантним Кохінуром знаходилася біля труни під час руху траурної процесії вулицями Лондона.

Також корону прикрашає 17-каратний діамант, який королеві Вікторії в 1856 подарував султан Абдул-Меджид, правитель Османської імперії, на знак подяки за підтримку під час Кримської війни.

Корону виготовила ювелірна фірма Garrard&Co. Її ж можна перетворити на діадему. Отже, в Камілли на коронації буде вибір.