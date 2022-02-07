Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду на день рождения дорогой внедорожник

Cadillac Escalade обошелся Джорджине в 75 тысяч фунтов стерлингов

Подруга известного футболиста Криштиану Роналду сделала ему роскошный подарок на его 37-летие. Беременная Джорджина Родригес презентовала Роналду Cadillac Escalade стоимостью в 75 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Напомним, день рождения Роналду отпраздновал в прошлую субботу, 5 февраля. И даже опубликовал снимок из некоего ресторана, где его поздравили тортом со взбитым кремом и клубникой в форме его инициалов.

[ + – ] Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Жизнь — это американские горки. Тяжелая работа, высокие скорости, неотложные цели, завышенные ожидания. Но все, в итоге, сводится к семье и любимым", — написал футболист под снимком, на котором он позировал вместе с Джорджиной.

А видео с новым внедорожником Джорджина опубликовала в своем Instagram и написала, что Роналду – "лучший отец и лучший спутник жизни", которого его семье могли послать свыше.

Напомним, Роналду и Джорджина ожидают рождения близнецов уже в апреле этого года. Но вот о свадьбе речь пока не идет.

Хотя Родригес неоднократно намекала на то, что вовсе не против выйти замуж за своего знаменитого возлюбленного, а сам он заявлял, что "однажды они обязательно поженятся", но пока неизвестно, когда это произойдет.

Инсайдеры полагают, что это произойдет уже после рождения близнецов.

Напомним, сейчас Роналду воспитывает четырех детей. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери. Футболист тогда заявил, что он — единственный попечитель ребенка и не имеет права разглашать имя матери.

В 2017 году у Криштиану появились близнецы Ева и Матео Роналду — от суррогатной матери. А младшую дочь футболиста – Алану Мартину родила Джорджина в 2017 году.

[ + – ] Криштиану Роналду с семьей

Но хоть футболист и называет своих детей "своей величайшей любовью", но также он обожает дорогие автомобили. Недавно в документальном фильме он продемонстрировал свой огромный автопарк с уникальными машинами, которые оценивают свыше 25 миллионов долларов.

И хоть коллекция машин Роналду можно назвать "шикарной", но она все равно не сравнится с коллекцией авто султана Брунея. Тот покупал дорогие машины партиями, а некоторые были изготовлены эксклюзивно для него. Впрочем, большинство "игрушек" даже никогда не выезжали из гаража.