Джорджина Родрігес подарувала Кріштіану Роналду на день народження дорогий позашляховик

Cadillac Escalade обійшовся Джорджині в 75 тисяч фунтів стерлінгів

Подруга відомого футболіста Кріштіану Роналду зробила йому шикарний подарунок на його 37-річчя. Вагітна Джорджина Родрігес презентувала Роналду Cadillac Escalade вартістю 75 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

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Нагадаємо, день народження Роналду відсвяткував минулої суботи, 5 лютого. І навіть опублікував знімок із якогось ресторану, де його привітали тортом зі збитим кремом і полуницею у формі його ініціалів.

[ + – ] Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Життя — це американські гірки. Тяжка робота, високі швидкості, невідкладні цілі, завищені очікування. Але все, зрештою, зводиться до сім'ї та коханих", — написав футболіст під знімком, на якому він позував разом із Джорджиною.

А відео з новим позашляховиком Джорджина опублікувала у своєму Instagram і написала, що Роналду – "найкращий батько та найкращий супутник життя", якого його сім'ї могли послати згори.

Нагадаємо, Роналду та Джорджина очікують на народження близнюків уже у квітні цього року. Але ось про весілля поки не йдеться.

Хоча Родрігес неодноразово натякала на те, що зовсім не проти вийти заміж за свого знаменитого коханого, а сам він заявляв, що "одного разу вони обов'язково одружаться", поки що невідомо, коли це станеться.

Інсайдери вважають, що це станеться вже після народження близнюків.

Нагадаємо, зараз Роналду виховує чотирьох дітей. Старший син Кріштіану-молодший народився 2010 року від невідомої матері. Футболіст тоді заявив, що він є єдиним піклувальником дитини та не має права розголошувати ім'я матері.

У 2017 році в Кріштіану з'явилися близнюки Єва та Матео Роналду – від сурогатної матері. А молодшу доньку футболіста – Алану Мартіну народила Джорджина у 2017 році.

[ + – ] Кріштіану Роналду із сім'єю

Але хоч футболіст і називає своїх дітей "своєю найбільшою любов'ю", також він обожнює дорогі автомобілі. Нещодавно в документальному фільмі він продемонстрував свій величезний автопарк із унікальними машинами, які оцінюють у понад 25 мільйонів доларів.

І хоч колекцію машин Роналду можна назвати "шикарною", але вона все одно не зрівняється з колекцією авто султана Брунею. Той купував дорогі машини партіями, а деякі були виготовлені ексклюзивно для нього. Втім, більшість "іграшок" навіть ніколи не виїжджали з гаража.