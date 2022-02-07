Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала редкие кадры со своим сыном

Николь практически никогда не демонстрирует личную жизнь в соцсети, а фото ребенка появляются в ее аккаунте крайне редко.

29-летняя немецкая модель с польскими корнями Николь Потуральски, у которой был непродолжительный роман с голливудским актером Брэдом Питтом, воспитывает сына Эмиля, которому на днях исполнилось восемь лет. По этому поводу она поделилась в Instagram серией архивных и свежих фото, на которых запечатлен ее ребенок. Практически на всех снимках она продолжает прятать лицо мальчика от общественности.

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"Моя маленькая луна. Твой свет моей жизни учит меня истинному смыслу жизни. Не тратить энергию и время на глупости, а провести эти драгоценные моменты с тобой. Я плачу, думая обо всех тех моментах с малышом Эмилем и крошечным Эмилем, которые ушли и останутся только в моей памяти, поэтому я еще больше дорожу тобой сегодня и завтра, и я буду еще больше стараться быть лучшей матерью. Я всегда путешествовала с тобой, когда могла. Я даже не могу показать все те удивительные места, в которых мы путешествовали с тех пор, как ты был трехмесячным ребенком. Твое лицо такое чистое, а твое сердце из золота. За тобой армия, и я всегда рядом с тобой! Я люблю тебя Эмиль!", – говорится в публикации.

[ + – ] Эмиль – сын Николь Потуральски

Эмиль – сын модели от ее мужа, ресторатора Роланда Мэри, старшего за нее на 40 лет. Будучи замужем, Николь состояла в отношениях с Питтом, из чего СМИ предположили, что с мужем у нее свободные отношения. Кстати, именно Роланд познакомил супругу с актером.

Напомним, Питт и Потуральски расстались всего через несколько месяцев после начала романа. По словам инсайдеров, между ними все было не очень серьезно. Питт, как и Мэри, старше Николь, причем в два раза.

Сейчас актеру приписывают новые отношения, хотя сам он никак слухи не комментирует.