Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала редкие кадры со своим сыном
Николь практически никогда не демонстрирует личную жизнь в соцсети, а фото ребенка появляются в ее аккаунте крайне редко.
29-летняя немецкая модель с польскими корнями Николь Потуральски, у которой был непродолжительный роман с голливудским актером Брэдом Питтом, воспитывает сына Эмиля, которому на днях исполнилось восемь лет. По этому поводу она поделилась в Instagram серией архивных и свежих фото, на которых запечатлен ее ребенок. Практически на всех снимках она продолжает прятать лицо мальчика от общественности.
"Моя маленькая луна. Твой свет моей жизни учит меня истинному смыслу жизни. Не тратить энергию и время на глупости, а провести эти драгоценные моменты с тобой. Я плачу, думая обо всех тех моментах с малышом Эмилем и крошечным Эмилем, которые ушли и останутся только в моей памяти, поэтому я еще больше дорожу тобой сегодня и завтра, и я буду еще больше стараться быть лучшей матерью. Я всегда путешествовала с тобой, когда могла. Я даже не могу показать все те удивительные места, в которых мы путешествовали с тех пор, как ты был трехмесячным ребенком. Твое лицо такое чистое, а твое сердце из золота. За тобой армия, и я всегда рядом с тобой! Я люблю тебя Эмиль!", – говорится в публикации.
Эмиль – сын модели от ее мужа, ресторатора Роланда Мэри, старшего за нее на 40 лет. Будучи замужем, Николь состояла в отношениях с Питтом, из чего СМИ предположили, что с мужем у нее свободные отношения. Кстати, именно Роланд познакомил супругу с актером.
Напомним, Питт и Потуральски расстались всего через несколько месяцев после начала романа. По словам инсайдеров, между ними все было не очень серьезно. Питт, как и Мэри, старше Николь, причем в два раза.
Сейчас актеру приписывают новые отношения, хотя сам он никак слухи не комментирует.