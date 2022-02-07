Колишня кохана Бреда Пітта показала унікальні кадри зі своїм сином

Ніколь практично ніколи не демонструє особисте життя в соцмережі, а фото дитини з'являються в її обліковому записі вкрай рідко.

29-річна німецька модель з польським корінням Ніколь Потуральські, яка мала нетривалий роман із голлівудським актором Бредом Піттом, виховує сина Еміля, якому днями виповнилося вісім років. З цього приводу вона поділилася в Instagram серією архівних та свіжих фото, на яких зображена її дитина. Майже на всіх світлинах вона продовжує ховати обличчя хлопчика від громадськості.

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"Мій маленький місяцю. Ти світло мого життя, яке вчить мене істинному сенсу життя. Не витрачати енергію і час на дурості, а провести ці дорогоцінні моменти з тобою. Я плачу, думаючи про всі ті моменти з малюком Емілем і крихітним Емілем, які пішли й залишаться тільки в моїй пам'яті, тому я ще більше дорожу тобою сьогодні й завтра, і я ще більше намагатимусь бути кращою матір'ю. Я завжди подорожувала з тобою, коли могла. Я навіть не можу показати всі ті дивовижні місця, в яких ми подорожували з того часу, як ти був тримісячною дитиною. Твоє обличчя таке чисте, а твоє серце із золота. За тобою армія, і я завжди поряд з тобою! Я люблю тебе Еміль!", — йдеться в публікації.

[ + – ] Еміль – син Ніколь Потуральський

Еміль – син моделі від її чоловіка, ресторатора Роланда Мері, старшого за неї на 40 років. Бувши заміжньою, Ніколь була у відносинах з Піттом, з чого ЗМІ припустили, що з чоловіком у неї вільні стосунки. До речі, саме Роланд познайомив дружину з актором.

Нагадаємо, Пітт і Потуральські розлучилися лише за кілька місяців після початку роману. За словами інсайдерів, між ними все було дуже серйозно. Пітт, як і Мері, старший за Ніколь, причому вдвічі.

Наразі акторові приписують нові стосунки, хоча сам він ніяк чутки не коментує.