Колишня кохана Бреда Пітта показала унікальні кадри зі своїм сином
Ніколь практично ніколи не демонструє особисте життя в соцмережі, а фото дитини з'являються в її обліковому записі вкрай рідко.
29-річна німецька модель з польським корінням Ніколь Потуральські, яка мала нетривалий роман із голлівудським актором Бредом Піттом, виховує сина Еміля, якому днями виповнилося вісім років. З цього приводу вона поділилася в Instagram серією архівних та свіжих фото, на яких зображена її дитина. Майже на всіх світлинах вона продовжує ховати обличчя хлопчика від громадськості.
"Мій маленький місяцю. Ти світло мого життя, яке вчить мене істинному сенсу життя. Не витрачати енергію і час на дурості, а провести ці дорогоцінні моменти з тобою. Я плачу, думаючи про всі ті моменти з малюком Емілем і крихітним Емілем, які пішли й залишаться тільки в моїй пам'яті, тому я ще більше дорожу тобою сьогодні й завтра, і я ще більше намагатимусь бути кращою матір'ю. Я завжди подорожувала з тобою, коли могла. Я навіть не можу показати всі ті дивовижні місця, в яких ми подорожували з того часу, як ти був тримісячною дитиною. Твоє обличчя таке чисте, а твоє серце із золота. За тобою армія, і я завжди поряд з тобою! Я люблю тебе Еміль!", — йдеться в публікації.
Еміль – син моделі від її чоловіка, ресторатора Роланда Мері, старшого за неї на 40 років. Бувши заміжньою, Ніколь була у відносинах з Піттом, з чого ЗМІ припустили, що з чоловіком у неї вільні стосунки. До речі, саме Роланд познайомив дружину з актором.
Нагадаємо, Пітт і Потуральські розлучилися лише за кілька місяців після початку роману. За словами інсайдерів, між ними все було дуже серйозно. Пітт, як і Мері, старший за Ніколь, причому вдвічі.
Наразі акторові приписують нові стосунки, хоча сам він ніяк чутки не коментує.