День рождения первой леди. Топ-7 модных образов Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская отличается элегантностью в выборе образов для торжественных мероприятий. Вчера она отпраздновала свой день рождения: ей исполнилось 44. По этому случаю Фокус вспоминает самые яркие наряды первой леди

Образ №1

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День независимости Елены Зеленской

В прошлом году Украина отметила 30-летия независимости. В честь этого события в Киеве устроили множество официальных и торжественных мероприятий, где присутствовали первые лица страны. Елена Зеленская ко Дню Независимости Украины выбрала несколько разных запоминающихся образов от украинских дизайнеров.

Один из них — строгий костюм молочного цвета с широкими брюками от бренда SIX дизайнера Юлии Богдан. В нем Елена Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов, который состоялся по ее инициативе 23 августа в рамках празднования Дня Независимости Украины. К лацкану пиджака она прикрепила брошь из коллекции Независимая Gunia x Guzema.

[ + – ] Саммит первых леди и джентельменов 23 августа 2021 года

Образ №2

Трендовый цвет на Первой леди

7 декабря 2021 года Елена Зеленская участвовала в открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети" при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). На публичном мероприятии она появилась в брючном костюме трендового алого оттенка Poinciana. Яркий образ разбавляла блуза молочного цвета и нюдовые туфли-лодочки.

[ + – ] Брючный костюм в трендовом алом оттенке Poinciana

Образ №3

Яркий жакет в образе Зеленской

В ноябре 2021 года супруга Владимира Зеленского провела видео-колл с первой леди Израиля Михаль Герцог. Для онлайн-встречи она выбрала стильный образ — жакет персикового цвета с рубашкой шоколадного оттенка. Зеленская аккуратно уложила волосы в легкую волну, а на лицо нанесла дневной макияж.

[ + – ] Жакет персикового цвета

Образ №4

Стильная осень

На встречу с первой леди Германии осенью 2021 года в Киеве Елена Зеленская надела стильный осенний костюм карамельного оттенка, состоящий из широкой юбки-миди и жакета с поясом на талии, а также черной водолазки и небольшой косынки, повязанной вокруг шеи.

[ + – ] Стильная осень от Елены Зеленской

Образ №5

Голубой тон для поездки в США

В августе 2021 года первая леди Украины сопровождала президента Зеленского во время рабочей поездки в Вашингтон. По этому случаю Елена Зеленская надела голубой костюм украинского бренда SIX, состоящий из прямых брюк со стрелкой и двубортного жакета. Дополнили наряд супруги президента бежевые туфли на невысоком каблуке и золотые серьги. Волосы первая леди Украины уложила в элегантный пучок. Макияж выполнила в натуральных нюдовых тонах.

[ + – ] Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с супругом в США

Образ №6

Пудровый костюм Первой леди

Первая леди сопровождала президента Украины во время официального визита во Францию весной 2021 года. В Елисейском дворце она появилась в стильном пудровом костюме, состоящем из приталенного жакета и юбки-миди от украинского бренда Lake Studio. Образ дополняли туфли в тон костюма и тонкий кожаный ремешок на талии.

[ + – ] Рабочая поездка во Францию

Образ № 7

Неоднозначный образ Зеленской

Во время официального визита в Ватикан в феврале 2020 года первая леди появилась в total black образе, состоящим из миди-платья с баской и тонким ремешком на талии, туфлей-лодочек на каблуках и кружевного обруча на голове. Волосы первая леди Украины собрала в низкий хвост. Наряд, по мнению части общественности, выглядил траурно, что не отменяло его элегантности.

[ + – ] Визит Владимиа Зеленского и первой Леди в Ватикан

Как писал Фокус ранее, Владимир Зеленский очень трогательно поздравил супругу с днем рождения.