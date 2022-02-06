"Я без тебя... ну никак": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

В праздничном посте президент написал о том, как влюбился в супругу с первого взгляда и работал с ней в "Квартале 95".

В воскресенье, 6 февраля, первой леди Елене Зеленской исполнилось 44 года. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский посвятил своей супруге поздравительный пост в Instagram.

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"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… но мы тут не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня понимаешь", — написал глава государства.

В своей публикации Зеленский оставил любовное послание, которое начинается со слов: "Я тебя… Ну очень… Я без тебя… Ну никак… У нас такие замечательные… Ну двое… Похожи, конечно же, на… Ну как две капли".

Далее президент пишет, что помнит, как впервые увидел супругу и сразу влюбился в нее "по уши". Также глава государства упомянул времена, когда он с Еленой Зеленской играл в КВН и работал в "Студии Квартал 95".

"А потом я стал… Ну вроде как главным. А ты… Ну вроде как первой… И все эти годы мы с тобой… Ну ты поняла".

Свой загадочный пост Зеленский завершил словами о том, что "не знает, как там кто", но он и его супруга "друг друга поняли".

Также к публикации президент прикрепил портрет своей жены.

[ + – ] Пост Зеленского в Instagram

Напомним, год назад Зеленский поздравил первую леди стихотворением, в котором он выразил благодарность за поддержку и детей.

Также мы писали, что 25 января этого года президенту также исполнилось 44 года. Елена Зеленская тогда написала, что всегда чувствует любовь своего мужа, и пожелала ему "беречь себя".