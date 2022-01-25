Зеленскому - 44: первая леди трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

25 января шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года.

Первая леди страны Елена Зеленская трогательно поздравила президента Владимира Зеленского с днем рождения, который он отмечает 25 января. Слова поздравления появились утром во вторник в Instagram супруги главы государства.

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Она опубликовала черно-белое фото, где президент облачен в классический костюм, на кадре видна его улыбка, а в руках бокал. Он смотрит не прямо в объектив, а куда-то в сторону. Елена уверена, что этот взгляд направлен на нее.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь", — написала первая леди.

[ + – ] Первая леди разместила в соцсети снимок президента

Также она пожелала Владимиру Зеленскому, чтобы все запланированное сбывалось с ее поддержкой.

"У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все запланированное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", — добавила Елена Зеленская.

Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Президентское кресло экс-юморист, артист "95 квартала" Владимир Зеленский заполучил в 2019 году, победив на выборах весной с результатом более 73% народной поддержки. Его конкурентом во тором туре выборов был пятый президент Петр Порошенко, которому досталась четверть симпатий украинцев.

В прошлом году Елена Зеленская поздравила мужа с Днем Рождения по случаю его 43-летия. Она разместила в соцсети совместное летнее фото, на котором они оба улыбаются.

Отметим, что супруга президента Елена Зеленская отмечает свой День рождения 6 февраля, в честь чего президент Владимир Зеленский публиковал поздравление в виде стихотворения.