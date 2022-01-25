UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Зеленскому - 44: первая леди трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

2581
Владимир Зеленский, Елена Зеленская, первая леди
супруги Зеленские

25 января шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года.

Первая леди страны Елена Зеленская трогательно поздравила президента Владимира Зеленского с днем рождения, который он отмечает 25 января. Слова поздравления появились утром во вторник в Instagram супруги главы государства.

Она опубликовала черно-белое фото, где президент облачен в классический костюм, на кадре видна его улыбка, а в руках бокал. Он смотрит не прямо в объектив, а куда-то в сторону. Елена уверена, что этот взгляд направлен на нее.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь", — написала первая леди.

Первая леди разместила в соцсети снимок президента
Первая леди разместила в соцсети снимок президента

Также она пожелала Владимиру Зеленскому, чтобы все запланированное сбывалось с ее поддержкой.

"У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все запланированное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", — добавила Елена Зеленская.

Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Президентское кресло экс-юморист, артист "95 квартала" Владимир Зеленский заполучил в 2019 году, победив на выборах весной с результатом более 73% народной поддержки. Его конкурентом во тором туре выборов был пятый президент Петр Порошенко, которому досталась четверть симпатий украинцев.

В прошлом году Елена Зеленская поздравила мужа с Днем Рождения по случаю его 43-летия. Она разместила в соцсети совместное летнее фото, на котором они оба улыбаются.

Отметим, что супруга президента Елена Зеленская отмечает свой День рождения 6 февраля, в честь чего президент Владимир Зеленский публиковал поздравление в виде стихотворения.