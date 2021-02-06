Зеленский в стихотворной форме поздравил жену с днем рождения (фото)

Глава государства отметил, что без нее бы не стал тем, кем есть.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 6 февраля, поздравил жену Елену с днем рождения в стихотворной форме на украинском языке, отметив, что без нее бы не стал тем, кем есть.

Свое поздравление глава государства разместил в Instagram.

В пожеланиях он выразил благодарность первой леди за поддержку и за детей, а также отметил решающую роль Елены Зеленской в его карьере.

Текст стихотворения звучит так:

З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ.

Пользователи соцсетей положительно отнесличь к такой форме поздравления со стороны президента.

"Это так трогательно", "Какая красивая у нас первая леди", "Поздравляем", – говорится в постах.

Первой леди Украины Елене Зеленской сегодня исполняется 43 года. Она родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Зеленский состоит в браке с женой с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе. В 2008 году в семье появилось пополнение – дочь Саша. А в начале 2013 года – сын Кирилл.

Напомним, 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. В связи с этой датой в Офисе президента Украины опубликовали список президентов и политиков, которые за день успели поздравить Зеленского с его персональным праздником.