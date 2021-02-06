Зеленський у віршованій формі привітав дружину з днем народження

Глава держави зазначив, що без неї не став би тим, ким є.

Президент Володимир Зеленський в суботу, 6 лютого, привітав дружину Олену з днем народження у віршованій формі українською мовою, зазначивши, що без неї б не став тим, ким є.

Своє привітання глава держави розмістив в Instagram.

У побажаннях він висловив подяку першої леді за підтримку і за дітей, а також зазначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі.

Текст вірша звучить так:

З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за ті, что Було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За ті, ким без тебе не ставши бі.

За ті, что наші діти

Найкращі (для мене) в мире.

Дякую за все.

З любов'ю, твій ВЗ.

Користувачі соцмереж позитивно сприйняли таку форму вітання з боку президента.

"Це так зворушливо", "Яка гарна у нас перша леді", "Вітаємо", — йдеться в постах.

Першою леді України Олені Зеленської сьогодні виповнюється 43 роки. Вона народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. Зеленський перебуває у шлюбі з дружиною з 2003 року, з якої до весілля зустрічався близько 7 років. Вони вчилися в паралельних класах у школі. У 2008 році в сім'ї з'явилося поповнення — дочка Саша. А на початку 2013 року — син Кирило.

Нагадаємо, 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У зв'язку з цією датою в Офісі президента України опублікували список президентів і політиків, які за день встигли привітати Зеленського з його персональним святом.