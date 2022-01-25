Зеленському — 44: перша леді зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

25 січня шостому президентові України Володимиру Зеленському виповнилося 44 роки.

Перша леді країни Олена Зеленська зворушливо привітала президента Володимира Зеленського з днем народження, який він святкує 25 січня. Слова привітання з'явилися вранці у вівторок в Instagram подружжя глави держави.

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Вона опублікувала чорно-біле фото, де президент одягнений у класичний костюм, на кадрі видно його посмішку, а в руках келих. Він дивиться не прямо в об'єктив, а кудись убік. Олена впевнена, що цей погляд спрямований на неї.

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене... Тому що ти завжди так дивишся на мене... Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться тільки ті, хто любить. Я завжди відчуваю твоє кохання", — написала перша леді.

[ + – ] Перша леді розмістила в соцмережі знімок президента

Також вона побажала Володимиру Зеленському, щоб усе заплановане збувалося з її підтримкою.

"У нас усе ще попереду. Тому бережи себе. Ми повинні все заплановане втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" — додала Олена Зеленська.

Зазначимо, що Володимир Зеленський є наймолодшим главою держави. Він народився у 1978 році в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Президентське крісло ексгуморист, артист "95 кварталу" Володимир Зеленський отримав у 2019 році, перемігши на виборах навесні з результатом понад 73% народної підтримки. Його конкурентом у другому турі виборів був п'ятий президент Петро Порошенко, якому дісталася чверть симпатій українців.

Минулого року Олена Зеленська привітала чоловіка з Днем Народження з нагоди його 43-річчя. Вона розмістила в соцмережі спільне літнє фото, на якому вони посміхаються.

Зазначимо, що дружина президента Олена Зеленська святкує свій День народження 6 лютого, на честь чого президент Володимир Зеленський публікував вітання у вигляді вірша.