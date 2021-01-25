"Ми разом і ти — щасливий та усміхнений!": Перша леді країни привітала чоловіка з 43-річчям (фото)

Дружина Володимира Зеленського опублікувала спільне з ним фото і подякувала за кожен день.

Перша леді України Олена Зеленська привітала свого чоловіка з 43-річчям на своїй сторінці в Instagram.

Дружина президента опублікувала спільну з ним фотографію з особистого архіву, підписавши його текстом: "На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти — щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!".

Користувачі соцмережі, в основній масі, приєдналися до поздоровлень, з побажаннями здоров'я і благополуччя, однак знайшлися і ті, які відзначилися образливими словами в сторону президента.

"Вітаю від щирого серця! Бажаю, щоб Володимир повернувся в 95 квартал, як можна раніше!", — написав один з користувачів в коментарі.

Олена Зеленська вчилася з майбутнім чоловіком у паралельних класах в одній школі в Кривому Розі. Однак познайомилася пара в студентські роки, хоча вчилися майбутні президент і перша леді в різних інститутах.

З нагоди свого Дня народження Володимир Зеленський сьогодні виклав ранковий пост в Instagram, у якому кокетливо натякнув, що на свої 43 роки себе не відчуває.

"7 ранку. 43 за паспортом, 30 в душі", — написав президент у пості до знімка та отримав порцію привітань і компліментів.

Зеленського вже привітала партія "Слуга народу", подякувавши за "плідну роботу і сміливість ухвалювати складні рішення".