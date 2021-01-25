"Мы вместе и ты – счастливый и улыбающийся!": первая леди страны поздравила мужа с 43-летием (фото)

Супруга Владимира Зеленского опубликовала совместное с ним фото и поблагодарила за каждый день.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила своего мужа с 43-летием на своей странице в Instagram.

Супруга президента опубликовала совместную с ним фотографию из личного архива, подписав его текстом: "На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты – счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!".

Пользователи соцсети, в основной массе, присоединились к поздравлениям, с пожеланиями здоровья и благополучия, однако нашлись и те, которые отличились колкостями в сторону президента.

"Поздравляю от всего сердца! Желаю, чтобы Владимир вернулся в 95 квартал, как можно раньше!", – написал один из пользователей в комментарии.

Елена Зеленская училась с будущим мужем в параллельных классах в одной школе в Кривом Роге. Однако познакомилась пара в студенческие годы, хотя учились будущие президент и первая леди в разных институтах.

По случаю своего Дня рождения Владимир Зеленский сегодня отправил утренний пост в Instagram, в котором кокетливо намекнул, что на свои 43 года себя не ощущает.

"7 утра. 43 по паспорту, 30 в душе", — написал президент в посте к снимку и получил порцию поздравлений и комплиментов.

Зеленского уже поздравила партия "Слуга народа", поблагодарив за "плодотворную работу и смелость принимать сложные решения".