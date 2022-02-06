"Я без тебе... ну ніяк": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

У святковій публікації президент написав про те, як закохався в дружину з першого погляду і працював із нею у "Кварталі 95".

У неділю, 6 лютого, першій леді Олені Зеленській виповнилося 44 роки. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський присвятив своїй дружині вітальний пост у Instagram.

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"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш", — написав глава держави.

У своїй публікації Зеленський залишив любовне послання, яке починається зі слів: "Я тебе... Ну дуже... Я без тебе... Ну ніяк... У нас такі чудові... Ну двоє... Схожі, звичайно ж, на... Ну як дві краплі".

Далі президент пише, що пам'ятає, як уперше побачив дружину і одразу закохався у неї "по вуха". Також голова держави згадав часи, коли він із Оленою Зеленською грав у КВК та працював у "Студії Квартал 95".

"А потім я став... Ну ніби як головним. А ти... Ну ніби як першою... І всі ці роки ми з тобою... Ну ти зрозуміла".

Свій загадковий пост Зеленський завершив словами про те, що "не знає, як там хто", але він та його дружина "один одного зрозуміли".

Також до публікації президент прикріпив портрет своєї дружини.

[ + – ] Пост Зеленського у Instagram

Нагадаємо, рік тому Зеленський привітав першу леді віршем, у якому він висловив подяку за підтримку та дітей.

Також ми писали, що 25 січня цього року президентові також виповнилося 44 роки. Олена Зеленська тоді написала, що завжди відчуває кохання свого чоловіка, та побажала йому "берегти себе".