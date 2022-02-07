День народження першої леді. Топ-7 модних образів Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська вирізняється елегантністю у виборі образів для урочистих заходів. Вчора вона відсвяткувала свій день народження: їй виповнилося 44. З цієї нагоди Фокус згадує найяскравіші вбрання першої леді

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День Незалежності

Минулого року Україна відзначила 30-річчя незалежності. На честь цієї події в Києві влаштували багато офіційних та урочистих заходів, де були присутні перші особи країни. Олена Зеленська до Дня Незалежності України обрала кілька різних образів, що запам'яталися, від українських дизайнерів.

Один із них — строгий костюм молочного кольору із широкими штанами від бренду SIX дизайнера Юлії Богдан. У ньому Олена Зеленська з'явилася на саміті перших леді та джентльменів, який відбувся з її ініціативи 23 серпня в рамках святкування Дня Незалежності України. До лацкана піджака вона прикріпила брошку з колекції "Незалежна" Gunia x Guzema.

[ + – ] Саміт перших леді та джентельменів 23 серпня 2021 року

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Трендовий колір

7 грудня 2021 року Олена Зеленська брала участь у відкритті Всеукраїнського форуму "Україна 30. Саміт. Діти" за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ). На публічному заході вона з'явилася в брючному костюмі трендового червоного відтінку Poinciana. Яскравий образ розбавляла блуза молочного кольору та нюдові туфлі-човники.

[ + – ] Брючний костюм у трендовому червоному відтінку Poinciana

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Яскравий жакет

У листопаді 2021 року дружина Володимира Зеленського провела відеокол з першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Для онлайн-зустрічі вона обрала стильний образ – жакет персикового кольору із сорочкою шоколадного відтінку. Зеленська акуратно уклала волосся в легку хвилю, а на обличчя нанесла денний макіяж.

[ + – ] Жакет персикового кольору

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Стильна осінь

На зустріч із першою леді Німеччини восени 2021 року в Києві Олена Зеленська одягла стильний осінній костюм карамельного відтінку, що складається з широкої спідниці-міді та жакету з поясом на талії, а також чорної водолазки та невеликої косинки, пов'язаної навколо шиї.

[ + – ] Стильна осінь від Олени Зеленської

Образ №5

Блакитний тон для поїздки до США

У серпні 2021 року перша леді України супроводжувала президента Зеленського під час робочої поїздки до Вашингтона. З цієї нагоди Олена Зеленська вдягла блакитний костюм українського бренду SIX, що складається з прямих штанів зі стрілкою та двобортного жакета. Доповнили вбрання дружини президента бежеві туфлі на невисоких підборах та золоті сережки. Волосся перша леді України уклала в елегантний пучок. Макіяж нанесла в натуральних нюдових тонах.

[ + – ] Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком у США

Образ №6

Пудровий костюм

Перша леді супроводжувала президента України під час офіційного візиту до Франції навесні 2021 року. У Єлисейському палаці вона з'явилася в стильному пудровому костюмі, що складається з приталеного жакета та спідниці-міді від українського бренду Lake Studio. Образ доповнювали туфлі в тон костюма та тонкий шкіряний ремінець на талії.

[ + – ] Робоча поїздка до Франції

Образ №7

Неоднозначний образ

Під час офіційного візиту до Ватикану в лютому 2020 року перша леді з'явилася в total black образі, що складається з міді-сукні з баскою і тонким ремінцем на талії, туфель-човників на підборах і мереживного обруча на голові. Волосся перша леді України зібрала в низький хвіст. Вбрання, на думку частини громадськості, виглядало траурно, що не скасовувало його елегантності.

[ + – ] Візит Владіміа Зеленського та першої Леді до Ватикану

Як писав Фокус раніше, Володимир Зеленський дуже зворушливо привітав дружину з днем народження.