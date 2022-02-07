Французский маникюр ко Дню святого Валентина 2022. Топ-5 идей для "любовного" настроения

Несмотря на всю свою универсальность, французским маникюр может стать настоящей изюминкой образа ко Дню всех влюбленных.

В преддверии Дня святого Валентина девушки и женщины хотят удивить любимых мужчин заранее продумывают наряды для романтического свидания или ужина при свечах. Маникюр в общем образе – не исключение, поскольку должен соответствовать общему настроению. Мастера ногтевой эстетики предлагают огромное разнообразие нейл-дизайна для этого дня, но мы остановимся на сочетании классики и праздничных ноток, подсмотрев идеи "романтического" френча.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Французский маникюр – это покрытие вне времени, которое идеально подойдет под любой наряд, подчеркнет вкус и любовь к минимализму. Какие же варианты французского маникюра предлагают мастера на День всех влюбленных?

Френч со стразами в форме сердечек

Блестящее сердце из миниатюрных стразов на одном из пальцев придаст даже классическому французскому маникюру праздничный акцент и подчеркнет его тематику. Для тех, кто не любит стразы, хорошим решением станут глиттер, блестки или даже втирка. Такой варрант займет больше времени, но результат себя оправдает.

[ + – ] Сердце из красных стразов – роскошный акцент на классическом покрытии Фото: Соцсети

Красный френч

Классический френч можно сделать более праздничным, если вместо белой кромки ногтя сделать красную, а на одном-двух пальчиках нарисовать тематические рисунки в виде влюбленной парочки, сердечек или поцелуя.

[ + – ] Красный френч смотрится по-настоящему празднично Фото: Instagram

Сердечки на кончиках ногтей

Сердечки, нарисованные на кончиках ногтей, вариант французского маникюра, который идеально подойдет для Дня всех влюбленных. Лучше всего такой дизайнвыглядит на длинных ногтях, но при правильном подходе короткие тоже украсит.

Красное на белом

Классический френч заиграет по-новому, если вдоль белой кромки нарисовать красные точки, а один из ногтей украсить сердечками или другими тематическими рисунками.

[ + – ] Вариант классического френча с красными вкраплениями

Экспериментируем с контурами

Кто сказал, что французский маникюр на День святого Валентина должен быть "правильным". Не бойтесь экспериментировать с контуром свободного края: делать его скошенным, "ломаным", зубчатым и так далее. Что касается декора, то много применить блестки, фольгу, стразы.

Напомним еще несколько актуальных идей маникюра о Дню всех влюбленных.