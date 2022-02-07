Французький манікюр до Дня святого Валентина 2022 року. Топ-5 ідей для "любовного" настрою

Попри всю свою універсальність, французький манікюр може стати справжньою родзинкою образу до Дня всіх закоханих.

Напередодні Дня святого Валентина дівчата та жінки хочуть здивувати коханих чоловіків заздалегідь та продумують вбрання для романтичного побачення чи вечері при свічках. Манікюр у загальному образі – не виняток, оскільки має відповідати загальному настрою. Майстри нігтьової естетики пропонують величезну різноманітність нейл-дизайну для цього дня, але ми зупинимося на поєднанні класики та святкових ноток, підглянувши ідеї "романтичного" френчу.

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Французький манікюр – це покриття поза часом, яке ідеально підійде під будь-яке вбрання, підкреслить смак та любов до мінімалізму. Які ж варіанти французького манікюру пропонують майстри на День закоханих?

Френч зі стразами у формі серця

Блискуче серце з мініатюрних стразів на одному з пальців надасть навіть класичному французькому манікюру святкового акценту та підкреслить його тематику. Для тих, хто не любить стрази, гарним рішенням стануть глітер, блискітки або навіть втирання. Такий варант займе більше часу, але результат себе виправдає.

[ + – ] Серце з червоних стразів – розкішний акцент на класичному покритті Фото: Соцсети

Червоний френч

Класичний френч можна зробити більш святковим, якщо замість білої кромки нігтя зробити червону, а на одному-двох пальчиках намалювати тематичні малюнки у вигляді закоханої парочки, серця або поцілунку.

[ + – ] Червоний френч виглядає по-справжньому святково Фото: Instagram

Серця на кінчиках нігтів

Серця, намальовані на кінчиках нігтів, варіант французького манікюру, який ідеально підійде для Дня всіх закоханих. Найкраще такий дизайн виглядає на довгих нігтях, але при правильному підході короткі теж прикрасить.

Червоне на білому

Класичний френч заграє по-новому, якщо вздовж білої кромки намалювати червоні крапки, а один із нігтів прикрасити сердечками чи іншими тематичними малюнками.

[ + – ] Варіант класичного френчу з червоними вкрапленнями

Експериментуємо з контурами

Хто сказав, що французький манікюр на День святого Валентина має бути "правильним". Не бійтеся експериментувати з контуром вільного краю: робити його скошеним, "ламаним", зубчастим і таке інше. Щодо декору, то можна застосувати блискітки, фольгу, стрази.

Нагадаємо ще кілька актуальних ідей манікюру на День усіх закоханих.