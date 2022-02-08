Короткое пальто и узкие брюки: новый модный выход Брижит Макрон (видео)

Жена президента Франции остается верной дорогой классике.

Первая леди Франции, 68-летняя Брижит Макрон, на днях посетила венский дом подростков (Maison des Adolescents de la Vienne), расположенный в центре Пуатье, создание которого было частично профинансировано возглавляемым ею фондом Fondation des Hôpitaux, появившись в очень стильном и элегантном образе. Об этом пишет издание France Bleu.

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Мадам Макрон приехала в заведение в укороченном пальто с элегантным рисунком и двумя рядами золотых пуговиц от Louis Vuitton, черных классических зауженных брюках и любимых замшевых ботильонах черного цвета. Образ дополняли темно-синий шарф и неизменная стрижка боб.

Дом подростков открыл свои двери в сентябре прошлого года. 175 тысяч евро из необходимых 350 тысяч для его создания были собраны в рамках благотворительной акции "Желтые кусочки". Здесь помогают детям и молодым людям от 11 до 25 лет, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Во время своего визита Брижит Макрон впервые смогла познакомиться с профессионалами, которые там работают, в том числе с воспитателями и психологом. Присутствие последнего делает заведение особенным.

"Молодые люди и раньше были хрупкими, и этот кризис со здоровьем усугубил это недомогание. Другим не понадобился бы дом для подростков без этого контекста. У молодых людей развивается агорафобия, им трудно выходить на улицу после того, как они оказались взаперти", – отметила психолог Лоана Планшено.

По словам первой леди, такие места очень важны для людей, особенно в период пандемии и после нее. Она побеседовала с молодыми людьми, принятыми в этот дом для подростков, чтобы выяснить, как, по их мнению, еще можно улучшить эту поддержку.

"Это те, кому мы хотим помочь, и именно они знают, как им помочь. Когда я спросила их, нужно ли ограничивать экранное время, они ответили нет, что они сами знают, как это сделать, что им нужны как их свобода, так и надзор, поэтому нам нужно их слышать, чтобы иметь возможность больше им помогать", – считает Брижит Макрон.

Напомним, недавно Брижит Макрон столкнулась с обвинениями в том, что она – трансгендер. Жена президента Франции не стала терпеть клевету и подала жалобу в прокуратуру Парижа.