Коротке пальто та вузькі штани: новий модний вихід Бріжит Макрон (відео)

Дружина президента Франції залишається вірною дорогій класиці.

Перша леді Франції, 68-річна Бріжит Макрон, днями відвідала віденський будинок підлітків (Maison des Adolescents de la Vienne), розташований у центрі Пуатьє, створення якого було частково профінансоване очолюваним нею фондом Fondation des Hôpitaux, з'явившись у дуже стильному й елегантному образі. Про це пише видання France Bleu.

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Мадам Макрон приїхала до закладу в укороченому пальті з елегантним малюнком і двома рядами золотих гудзиків від Louis Vuitton, чорних класичних завужених штанах і улюблених замшевих ботильйонах чорного кольору. Образ доповнювали темно-синій шарф і постійна стрижка боб.

Будинок підлітків відчинив свої двері у вересні минулого року. 175 тисяч євро з необхідних 350 тисяч для його створення було зібрано в межах благодійної акції "Жовті шматочки". Тут допомагають дітям і молодим людям від 11 до 25 років, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Під час свого візиту Бріжит Макрон уперше змогла познайомитися з професіоналами, які там працюють, у тому числі з вихователями та психологом. Присутність останнього робить заклад особливим.

"Молоді люди й раніше були тендітними, і ця криза зі здоров'ям посилила це нездужання. Іншим не знадобився б будинок для підлітків без цього контексту. У молодих людей розвивається агорафобія, їм важко виходити на вулицю після того, як вони опинилися під замком", — зазначила психологиня Лоана Планшено.

За словами першої леді, такі місця дуже важливі для людей, особливо під час пандемії та після неї. Вона поговорила з молодими людьми, прийнятими в цей будинок для підлітків, щоб з'ясувати, як, на їхню думку, ще можна покращити цю підтримку.

"Це ті, кому ми хочемо допомогти, і саме вони знають, як їм допомогти. Коли я запитала їх, чи потрібно обмежувати екранний час, вони відповіли ні, що вони самі знають, як це зробити, що їм потрібні як їхня свобода, так і нагляд, тому нам треба їх чути, щоб мати можливість їм більше допомагати", – вважає Бріжит Макрон.

Нагадаємо, нещодавно Бріжит Макрон зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що вона – трансгендер. Дружина президента Франції не стала терпіти наклеп і подала скаргу до прокуратури Парижа.