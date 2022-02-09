Дэвид Бекхэм рассказал о своем любимом блюде

Оказалось, что миллионер и известный футболист предпочитает самую простую еду

46-летний Дэвид Бекхэм выступил на подкасте River Cafe Table 4 и признался, что хоть и может себе позволить попробовать буквально любое блюдо в мире, его предпочтения очень просты: он любит тосты и чипсы. Об этом пишет Daily Mail.

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Правда тосты Дэвид любит с печеной фасолью, а чипсы ему нравятся с солью и уксусом.

"После разговора обо всей этой отличной еде и всех этих замечательных ресторанах, в которые я хожу, моя самая любимая еда — это пакет чипсов с солью и уксусом. И тосты, тосты с печеной фасолью", — сообщил футболист.

[ + – ] Дэвид Бекхэм на кухне

Президент и совладелец футбольного клуба Inter Miami CF даже подробно рассказал, как готовит это блюдо.

"Сначала хлеб, потом немного масла, чтоб он не прилипал, потом бобы и поджариваю, лучше по паре раз с каждой стороны. И никакого сыра", — сообщил Дэвид и признался, что сладкое он как раз не любит, и шоколадке предпочтет чипсы.

Но при этом он любит экспериментировать на кухне и частенько делает этого, когда остается один. В последний раз это случилось буквально на днях, когда вся семья Бекхэмов отправилась на вечеринку к родителям Виктории, а сам он остался дома, потому что только вернулся из Италии и не знал – подхватил коронавирус, или нет.

"Так что всех их не было дома, и я был втайне этим очень доволен. У меня было припасено два шикарных куска мяса: T-bone, и немного английской говядины вагю. Я налил бокал красного вина и поджарил барбекю. А к мясу – приготовил салат из помидоров и лука-шалота. А потом смотрел футбол. И это было восхитительно", — признался Дэвид.

[ + – ] Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм Фото: Instagram davidbeckham

Ранее Бекхэм пожаловался, что его жена Виктория, бывшая участница группы Spice Girls, уже 25 лет на ужин ест одно и то же.

"Она ест только рыбу на гриле, овощи на пару и ничего другого. Единственный раз, когда Виктория попробовала то, что лежало в моей тарелке, был во время ее беременности Харпер. Я до сих пор вспоминаю тот вечер. Я не помню, что это было за блюдо, но точно знаю: с тех пор она этого больше не ела!", — рассказал Бекхэм.

Сама Виктория признавалась, что очень привередлива в еде. Она не употребляет соусов и масло, но раз в день позволяет себе цельнозерновой тост с солью.