Девід Бекхем розповів про свою улюблену страву

З'ясувалося, що мільйонер і відомий футболіст віддає перевагу найпростішій їжі.

46-річний Девід Бекхем виступив на подкасті River Cafe Table 4 і зізнався, що хоч і може собі дозволити спробувати буквально будь-яку страву у світі, його переваги дуже прості: він любить тости та чіпси. Про це пише Daily Mail.

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Щоправда тости Девід любить із печеною квасолею, а чіпси йому подобаються із сіллю та оцтом.

"Після розмови про всю цю чудову їжу й усі ці чудові ресторани, в які я ходжу, моя найулюбленіша їжа — це пакет чіпсів із сіллю і оцтом. І тости, тости з печеною квасолею", — повідомив футболіст.

[ + – ] Девід Бекхем на кухні

Президент і співвласник футбольного клубу Inter Miami CF навіть докладно розповів, як готує цю страву.

"Спочатку хліб, потім трохи олії, щоб він не прилипав, потім боби і підсмажую, краще по кілька разів із кожного боку. І жодного сиру", — повідомив Девід і зізнався, що солодке він якраз не любить, і шоколадці віддасть перевагу чіпсам.

Але при цьому він любить експериментувати на кухні й частенько робить це, коли залишається один. Востаннє це сталося буквально днями, коли вся родина Бекхемів вирушила на вечірку до батьків Вікторії, а сам він залишився вдома, бо щойно повернувся з Італії і не знав — підхопив коронавірус, чи ні.

"Тож усіх їх не було вдома, і я був потай цим дуже задоволений. У мене було запасено два шикарні шматки м'яса: T-bone, і трохи англійської яловичини ваґю. Я налив келих червоного вина і підсмажив барбекю. А до м'яса — приготував салат із помідорів і цибулі-шалот. А потім дивився футбол. І це було чудово", — зізнався Девід.

[ + – ] Девід Бекхем і Вікторія Бекхем Фото: Instagram davidbeckham

Раніше Бекхем поскаржився, що його дружина Вікторія, колишня учасниця гурту Spice Girls, уже 25 років на вечерю їсть одне й те саме.

"Вона їсть тільки рибу на грилі, овочі на пару та нічого іншого. Єдиний раз, коли Вікторія спробувала те, що лежало в моїй тарілці, був під час її вагітності Харпер. Я досі згадую той вечір. Я не пам'ятаю, що це було за страва, але точно знаю: з того часу вона цього більше не їла!" — розповів Бекхем.

Сама Вікторія зізнавалася, що дуже вибаглива у їжі. Вона не вживає соусів та олію, але щодня дозволяє собі цільнозерновий тост із сіллю.