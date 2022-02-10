Анджелина Джоли разрыдалась во время выступления в Капитолии

Актриса посетила Капитолий, где произнесла речь о домашнем насилии

46-летняя актриса Анджелина Джоли с дочерью Захарой отправилась в Вашингтон. Днем ранее она посетила Капитолий, чтобы помочь группе сенаторов представить новую версию закона о насилии в отношении женщин. Об этом пишет Daily Mail.

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Выступая, Джоли пристыдила Конгресс за то, что он не одобрял законопроект почти 10 лет, а последняя его версия была принята в 2013 году. Произнося эмоциональную речь, она не смогла сдержать слез.

"Больше всего я хочу напомнить о том, что в таких семьях дети, которые напуганы и страдают в этот момент. Некоторые из них, к сожалению, умерли. Но их можно было спасти", — произнесла Джоли в своей речи.

[ + – ] Эмоциональная речь Джоли

"Они страдают без поддержки. Им тяжело терпеть жестокое обращение. Этот закон нужен в память о тех, кого больше нет. И хочу напомнить о тех, для кого этот закон был принят слишком поздно", — заявила Анджелина Джоли.

Джоли сказала, что "уродливая правда" заключается в том, что "насилие в домах является нормальным явлением в нашей стране".

Напомним, закон о насилии в отношении женщин, о котором идет речь, предусматривает программы поддержки в случае насилия в семье, насилия на свиданиях, а также преследования.

В прошлом году актриса уже посещала Вашингтон и Белый дом. Она общалась с президентом Байденом по поводу этого закона и встречалась с гимнастками сборной США, которые давали показания перед Судебным комитетом Сената на Капитолийском холме. Девушки давали показания в деле о домогательствах со стороны бывшего врача сборной Ларри Нассара и о халатности ФБР в этом деле.