Анджеліна Джолі розридалася під час виступу в Капітолії

Актриса відвідала Капітолій, де говорила про домашнє насильство

46-річна актриса Анджеліна Джолі з дочкою Захарою вирушила до Вашингтона. Днем раніше вона відвідала Капітолій, щоб допомогти групі сенаторів представити нову версію закону про насильство щодо жінок. Про це пише Daily Mail.

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Виступаючи, Джолі присоромила Конгрес за те, що він не схвалював законопроєкт майже 10 років, а останню його версію прийняли у 2013 році. Виголошуючи емоційну промову, вона не змогла стримати сліз.

"Найбільше я хочу нагадати про те, що в таких сім'ях діти, які налякані й страждають у цей момент. Деякі з них, на жаль, померли. Але їх можна було врятувати", — сказала Джолі у своїй промові.

[ + – ] Емоційна промова Джолі

"Вони страждають без підтримки. Їм важко терпіти жорстоке поводження. Цей закон потрібен на згадку про тих, кого більше немає. І хочу нагадати про тих, для кого цей закон прийняли надто пізно", — заявила Анджеліна Джолі.

Джолі сказала, що "потворна правда" полягає в тому, що "насильство в будинках є нормальним явищем у нашій країні".

Нагадаємо, закон про насильство щодо жінок, про який йде мова, передбачає програми підтримки в разі насильства в сім'ї, насильства на побаченнях, а також переслідування.

Минулого року актриса вже відвідувала Вашингтон та Білий дім. Вона спілкувалася з президентом Байденом щодо цього закону та зустрічалася з гімнастками збірної США, які давали свідчення перед Судовим комітетом Сенату на Капітолійському пагорбі. Дівчата давали свідчення у справі про домагання з боку колишнього лікаря збірної Ларрі Нассара та про недбалість ФБР у цій справі.