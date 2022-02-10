Принцесса Евгения показа фото годовалого сына

Сыну принцессы Йоркской и Джека Бруксбэнка исполнился год. По этому случаю наследница британского престола показала его фотографии.

Недавно правнук королевы Елизаветы II, первенец принцессы Евгении малыш Август отпраздновал свой первый день рождения. По этому случаю его мама опубликовала трогательные фотографии у себя в Инстаграм. На первом снимке принцесса Евгения со своим супругом Джеком Бруксбэнком и сыном Августом позируют, вероятно, на горнолыжном курорте в Швейцарии. Туда наследница британского престола отправилась отдыхать вместе с семьей в новогодние праздники.

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На втором фото мы видим именинника, на спине у которого наклеен бейдж с его именем.

"Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем рождения. Ты особенный, ты озаряешь каждую комнату нашего дома своей улыбкой и эмоциями. Мы так гордимся и любим тебя!", — подписала принцесса Евгения фото.

Как писал ранее Фокус, дочка принца Эндрю родила своего первенца 9 февраля 2021 годав 8:55 в лондонском The Portland Hospital. Ее супруг, бизнесмен Джек Бруксбанк, присутствовал при родах.

Принцесса Евгения редко делится семейными снимками в соцсетях. Предыдущее фото Августа она показала в октябре прошлого года по случаю Хэллоуина. В честь праздника малыш позировал в костюме монстра.