Принцеса Євгенія показала фото однорічного сина

Синові принцеси Йоркської та Джека Бруксбенка виповнився рік. З цієї нагоди спадкоємиця британського престолу показала його фотографії.

Нещодавно правнук королеви Єлизавети II, первісток принцеси Євгенії малюк Август відсвяткував свій перший день народження. З цієї нагоди його мати опублікувала зворушливі фотографії в себе в Інстаграмі. На першому знімку принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком та сином Августом позують, ймовірно, на гірськолижному курорті у Швейцарії. Туди спадкоємиця британського престолу вирушила відпочивати разом із сім'єю у новорічні свята.

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На другому фото ми бачимо іменинника, на спині якого наклеєний бейдж з його ім'ям.

"Вітаємо нашого маленького героя Огі з першим днем народження. Ти особливий, ти освітлюєш кожну кімнату нашого будинку своєю усмішкою та емоціями. Ми так пишаємось і любимо тебе!", — підписала принцеса Євгенія фото.

Як писав раніше Фокус, донька принца Ендрю народила свого первістка 9 лютого 2021 8:55 в лондонському The Portland Hospital. Її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбанк, був присутній під час пологів.

Принцеса Євгенія рідко ділиться сімейними знімками у соцмережах. Попереднє фото Августа вона показала у жовтні минулого року з нагоди Геловіну. На честь свята малюк позував у костюмі монстра.