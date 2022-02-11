Галь Гадот против Эммы Маккей. В чем главная интрига фильма "Смерть на Ниле"

В Украине стартовал прокат долго ожидаемой картины по детективу Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Это продолжение серии про Эркюля Пуаро режиссера Кеннета Браны, который ранее снял "Убийство в Восточном экспрессе". Корреспондент Фокуса побывал на премьере и готов утверждать, что Галь Гадот не главная звезда шоу.

У Кеннета Браны снова получилось! Костюмированный детектив, красивые женщины, подлецы мужчины, на столе – лобстеры, икра, яйца в пашотницах, снаружи — древний Египет, пирамиды и Абу Симбел. "Смерть на Ниле" изысканна в деталях и лакировано буржуазна. Хотя одна коммунистка таки в наличии имеется.

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Это новый стиль детектива, в котором вы можете наслаждаться не только поиском убийцы, но и работой оператора, костюмами, игрой актеров. Сюжет фильма по роману Агаты Кристи вряд для кого-то может быть секретом, и это неожиданно дает режиссеру простор для других козырей.

[ + – ] "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи, режиссер Кеннет Брана. Официальный трейлер

Одним из самых выдающихся моментов фильма становится противостояние героинь актрис Галь Гадот ("Чудо-женщина") и Эммы Маккей (сериал "Половое воспитание"). Первая – холодная владелица огромного состояния, — увела у второй мужчину. После чего отправилась с любимым в свадебное путешествие по Нилу. "Брошенка" Маккей, по-прежнему страстно влюблена в бывшего и преследует пару даже на пароме.

В любовный треугольник прокрадется смерть – это всем ясно.

И вот здесь сходятся лед и пламень, страсть и секс, победа и поражение. Надо сказать, что противостояние двух бывших подруг высекает искру. И эмоционально, конечно, выигрывает чувственная Маккей. Кто не знает эту актрису, а засветилась она совсем недавно, может вначале подумать, что перед нами Марго Робби, настолько они похожи. Факт настолько значительный, что даже зафиксирован на странице актрисы в Википедии. Смотришь сериал, и вертится в голове, что сошлись Галь Гадот и Марго Робби. Ан нет! И может быть даже Марго не вытянула бы столько эмоций. Так что рекомендую в будущем присмотреться к ролям Маккей.

[ + – ] Эмма Маккей и Марго Робби настолько похожи, что это даже занесли в Википедию

Но вернемся к фильму. Почти весь женский каст изумительно подобран и отыгрывает на все 100%. Дон Френч и Сондерс играют влюбленных бабушек компаньонок, одна из которых настолько предана идеям коммунизма, что десять лет назад отдала все состояние коммунистической партии, а теперь донашивает заштопанные сумки Луи Веттон. Вечная "одичалая" Роуз Лесли прекрасно нервна, взбешена в роли слуги главной героини. Можно получать удовольствие просто от игры актеров, не следя, кто там кого убил. Кстати, убьют там не единожды.

Мужской каст, к сожалению разочаровал. Арми Хаммер, Том Бейтман, Али Фазал — нет, никто не вызвал эмоций, не сыграл запредельный героизм или идеального негодяя. Так все – наполовину, потому вы и не знаете, кто эти актеры. Но может оно и верно – никто не должен затмевать Эркюля Пуаро, которого сыграл сам режиссер Кеннет Брана. В "Ниле" нам даже ненавязчиво подадут любовную линию для Эркюля. Но все по-джентльменски и в пределах приличий!

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Подводя итоги, хотелось бы еще отметить веселый черный юмор фильма, зал смеялся неоднократно. Например, когда аккуратист Пуаро подравнивает ноги покойника, что были симметрично, с нескрываемым удовольствием на лице.

Из недостатков – сложно что-то выделить, кроме не всегда реальных видов Нила и Египта. Гуляет сеньор по пирамидам в Гизе. И вдруг приглашает своего друга заглянуть на лайнер, пойти в круиз. И двигают они за своими пожитками… в Асуан, где расположено судно. Впрочем, у нас и не все туристы, побывавшие в Египте, знают, где тот Асуан. Так что не страшно. Фильм к просмотру – рекомендован, удовольствие практически гарантированно!