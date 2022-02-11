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Галь Гадот против Эммы Маккей. В чем главная интрига фильма "Смерть на Ниле"

Алексей Газубей
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Фото: кадр из фильма | Галь Гадот в роли холодной красавицы-богачки, которая увела у подруги мужчину. В любовный треугольник прокрадется смерть

В Украине стартовал прокат долго ожидаемой картины по детективу Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Это продолжение серии про Эркюля Пуаро режиссера Кеннета Браны, который ранее снял "Убийство в Восточном экспрессе". Корреспондент Фокуса побывал на премьере и готов утверждать, что Галь Гадот не главная звезда шоу.

У Кеннета Браны снова получилось! Костюмированный детектив, красивые женщины, подлецы мужчины, на столе – лобстеры, икра, яйца в пашотницах, снаружи — древний Египет, пирамиды и Абу Симбел. "Смерть на Ниле" изысканна в деталях и лакировано буржуазна. Хотя одна коммунистка таки в наличии имеется.

Это новый стиль детектива, в котором вы можете наслаждаться не только поиском убийцы, но и работой оператора, костюмами, игрой актеров. Сюжет фильма по роману Агаты Кристи вряд для кого-то может быть секретом, и это неожиданно дает режиссеру простор для других козырей.

"Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи, режиссер Кеннет Брана. Официальный трейлер

Одним из самых выдающихся моментов фильма становится противостояние героинь актрис Галь Гадот ("Чудо-женщина") и Эммы Маккей (сериал "Половое воспитание"). Первая – холодная владелица огромного состояния, — увела у второй мужчину. После чего отправилась с любимым в свадебное путешествие по Нилу. "Брошенка" Маккей, по-прежнему страстно влюблена в бывшего и преследует пару даже на пароме.

В любовный треугольник прокрадется смерть – это всем ясно.

И вот здесь сходятся лед и пламень, страсть и секс, победа и поражение. Надо сказать, что противостояние двух бывших подруг высекает искру. И эмоционально, конечно, выигрывает чувственная Маккей. Кто не знает эту актрису, а засветилась она совсем недавно, может вначале подумать, что перед нами Марго Робби, настолько они похожи. Факт настолько значительный, что даже зафиксирован на странице актрисы в Википедии. Смотришь сериал, и вертится в голове, что сошлись Галь Гадот и Марго Робби. Ан нет! И может быть даже Марго не вытянула бы столько эмоций. Так что рекомендую в будущем присмотреться к ролям Маккей.

Эмма Маккей, Марго Робби, смерть на ниле
Эмма Маккей и Марго Робби настолько похожи, что это даже занесли в Википедию

Но вернемся к фильму. Почти весь женский каст изумительно подобран и отыгрывает на все 100%. Дон Френч и Сондерс играют влюбленных бабушек компаньонок, одна из которых настолько предана идеям коммунизма, что десять лет назад отдала все состояние коммунистической партии, а теперь донашивает заштопанные сумки Луи Веттон. Вечная "одичалая" Роуз Лесли прекрасно нервна, взбешена в роли слуги главной героини. Можно получать удовольствие просто от игры актеров, не следя, кто там кого убил. Кстати, убьют там не единожды.

Мужской каст, к сожалению разочаровал. Арми Хаммер, Том Бейтман, Али Фазал — нет, никто не вызвал эмоций, не сыграл запредельный героизм или идеального негодяя. Так все – наполовину, потому вы и не знаете, кто эти актеры. Но может оно и верно – никто не должен затмевать Эркюля Пуаро, которого сыграл сам режиссер Кеннет Брана. В "Ниле" нам даже ненавязчиво подадут любовную линию для Эркюля. Но все по-джентльменски и в пределах приличий!

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Подводя итоги, хотелось бы еще отметить веселый черный юмор фильма, зал смеялся неоднократно. Например, когда аккуратист Пуаро подравнивает ноги покойника, что были симметрично, с нескрываемым удовольствием на лице.

Из недостатков – сложно что-то выделить, кроме не всегда реальных видов Нила и Египта. Гуляет сеньор по пирамидам в Гизе. И вдруг приглашает своего друга заглянуть на лайнер, пойти в круиз. И двигают они за своими пожитками… в Асуан, где расположено судно. Впрочем, у нас и не все туристы, побывавшие в Египте, знают, где тот Асуан. Так что не страшно. Фильм к просмотру – рекомендован, удовольствие практически гарантированно!

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"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
"Смерть на Ниле" Кеннета Браны: кадр из фильма
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи
смерть на Ниле, кеннет брана, фильмы про пуаро, фильмы по романам агаты кристи