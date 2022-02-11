Галь Гадот проти Емми Маккей. У чому головна інтрига фільму "Смерть на Нілі"

В Україні стартував прокат довгоочікуваної картини з детективу Агати Крісті "Смерть на Нілі". Це продовження серії про Еркюля Пуаро режисера Кеннета Брани, який раніше зняв "Вбивство у Східному експресі". Кореспондент Фокусу побував на прем'єрі та готовий стверджувати, що Галь Гадот — не головна зірка шоу.

У Кеннета Брани знову вийшло! Костюмований детектив, гарні жінки, негідники чоловіки, на столі – лобстери, ікра, яйця в блювотинні, зовні – стародавній Єгипет, піраміди та Абу Сімбел. "Смерть на Нілі" вишукана в деталях, лакована буржуазна. Хоча одна комуністка таки є.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Це новий стиль детективу, у якому ви можете насолоджуватися не лише пошуком убивці, але й роботою оператора, костюмами, грою акторів. Сюжет фільму за романом Агати Крісті навряд чи для когось може бути секретом, і це несподівано дає режисеру простір для інших козирів.

[ + – ] "Смерть на Нілі" за романом Агати Крісті, режисер Кеннет Брана. Офіційний трейлер

Одним із найвидатніших моментів фільму стає протистояння героїнь акторок Галь Гадот ("Диво-жінка") та Емми Маккей (серіал "Статеве виховання"). Перша — холодна власниця величезного статку, — забрала в подруги чоловіка. Після чого вирушила з коханим у весільну подорож Нілом. "Брошенка" Маккей, як і раніше, пристрасно закохана в колишнього і переслідує пару навіть на поромі.

У любовний трикутник прокрадеться смерть – це всім зрозуміло.

І ось тут сходяться лід і полум'я, пристрасть та секс, перемога та поразка. Треба сказати, що протистояння двох колишніх подруг висікає іскру. І емоційно, звичайно, виграє чуттєва Маккей. Хто не знає цієї акторки, а засвітилася вона зовсім недавно, може спочатку подумати, що перед нами Марго Роббі, настільки вони схожі. Факт настільки значний, що навіть зафіксовано на сторінці акторки у Вікіпедії. Дивишся серіал, і крутиться в голові, що зійшлися Галь Гадот та Марго Роббі. Та ні! І, можливо, навіть Марго не витягла б стільки емоцій. Так що рекомендую в майбутньому придивитися до ролей Маккей.

[ + – ] Емма Маккей та Марго Роббі настільки схожі, що це навіть занесли до Вікіпедії.

Але повернімось до фільму. Майже весь жіночий каст чудово підібраний і відіграє на всі 100%. Дон Френч та Сондерс грають закоханих бабусь компаньйонок, одна з яких настільки віддана ідеям комунізму, що десять років тому віддала весь стан комуністичної партії, а тепер доношує заштопані сумки Луї Веттон. Вічно "здичавіла" Роуз Леслі довершено нервова, розлютована в ролі слуги головної героїні. Можна отримувати задоволення просто від гри акторів, не стежачи, хто там кого убив. До речі, уб'ють там не один раз.

Чоловічий каст, на жаль, розчарував. Армі Гаммер, Том Бейтман, Алі Фазал — ні, ніхто не викликав емоцій, не зіграв героїзм за межею або ідеального негідника. То все – наполовину, тому ви й не знаєте, хто ці актори. Але, може, воно і правильно — ніхто не повинен затьмарювати Еркюля Пуаро, якого зіграв сам режисер Кеннет Брана. У "Нілі" нам навіть ненав'язливо подадуть любовну лінію для Еркюля. Але все по-джентльменськи і в межах пристойності!

Важливо

Прем'єри кiно. На екрани виходять шість комедій та два трилери, зняті в Україні (відео)

Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити веселий чорний гумор фільму, зал сміявся неодноразово. Наприклад, коли акуратист Пуаро підрівнює ноги покійника, щоб були симетрично, з неприхованим задоволенням на обличчі.

З недоліків – складно щось виділити, окрім не завжди реальних видів Нілу та Єгипту. Гуляє сеньйор пірамідами в Гізі. І раптом запрошує свого друга зазирнути на лайнер, піти у круїз. І йдуть вони за своїми пожитками... в Асуан, де розташоване судно. Втім, у нас і не всі туристи, які побували в Єгипті, знають, де той Асуан. Тож не страшно. Фільм для перегляду – рекомендований, задоволення практично гарантоване!