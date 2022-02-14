Тренды маникюра 2022. Идеальный дизайн ногтей для свидания в День святого Валентина 2022

Маникюр станет ярким завершением образа для романтического ужина при свечах.

14 февраля влюбленные отмечают "свой" праздник – День святого Валентина. До романтического ужина еще есть время, поэтому девушки женщины, не определившиеся, что надеть, какую прическу делать и какой маникюр выбрать, еще имеют в запасе немного времени. Фокус собрал самые интересные идеи маникюра к празднику, который придаст образу дополнительную романтичность и будет очень к месту.

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Наиболее распространенный цвет маникюра ко Дню святого Валентина красный, символизирующий любовь, романтику, страсть, поэтому именно он пользуется особой популярностью. Причем это может быть как однотонное покрытие ногтей, так и комбинированное. Однако главный цвет не исключает и другие, что дает большой просто для фантазии и самого необычного дизайна.

Маникюр с сердечками

Не все могут похвастаться длинными ногтями идеальной формы, однако это не повод расстраиваться. Покрытие в нюдовых и светлых тонах с сердечками, нарисованными с помощью тонкой кисточки или наклеенными, станут отличным решением для "валентиновского" маникюра.

У обладательниц длинных ногтей простора для фантазии больше. Очень эффектно смотрится не только "сердечный" принт по всей длине, но и французский маникюр, где край ногтя покрыт в форме перевернутого сердечка.

Кроме традиционного красного или розового базового покрытия, прекрасно подходят для "валентиновской" тематики и другие цвета. Особое внимание стоит обратить на акцентный маникюр, когда один или несколько ногтей в тематических рисунках или контрастного цвета.

Красный маникюр

Как уже говорилось выше, красный маникюр самый популярный вариант для романтического ужина. Это может быть как американский вариант, когда совпадают цвет помады и ногтей, так и вариации с акцентным маникюром. Особенно эффектно будет смотреться покрытие "кошачий глаз", придающее ногтям дополнительное сияние, а также глубокие темные тона, начиная от бордового и заканчивая цветом сливы. Декор при таком варианте маникюра нужно наносить осторожно, чтобы не "утяжелить" ногти и не сделать дизайн вульгарным.

Нюдовая классика

Классика потому и вечна, что подходит к любому празднику. Французский маникюр, нюдовое покрытие в натуральных тонах всегда смотрятся на ногтях элегантно и стильно. Добавить праздника помогут акценты: сердечко на одном из ногтей, нарисованное контрастным цветом или сделанное с помощью трафарета, или же тонкий аккуратный рисунок. Еще один вариант миниатюрные сердечка на каждом из ногтей, но не больше одного. Такое сочетание классики и минимализма добавит образу нежности.

Сияющий маникюр

Кто сказал, что стразы, глиттер и блестки это только на Новый год? Такой блеск вполне допустим на День всех влюбленных! Переливающееся покрытие, втирка, камушки помогут добавить блеска в романтический образ.

Цветочный маникюр

Цветы являются неотъемлемой частью Дня влюбленных, и самое время украсить красивыми рисунками ногти. Это может быть как одиночный рисунок цветка или бутона, так и целые цветные поляны. Как правило, подобный маникюр делается с помощью стемпинга, но если у вас креативный и трудолюбивый мастер, ему не составит труда нарисовать на ваших ногтях настоящие цветочные шедевры.

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