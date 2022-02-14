Тренди манікюру 2022. Ідеальний дизайн нігтів для побачення в День святого Валентина 2022

Манікюр стане яскравим завершенням образу романтичної вечері при свічках.

14 лютого закохані відзначають "своє" свято – День святого Валентина. До романтичної вечері ще є час, тому дівчата, жінки, які не визначилися, що вдягнути, яку зачіску робити і який вибрати манікюр, ще мають у запасі трохи часу. Фокус зібрав найцікавіші ідеї манікюру до свята, яке додасть образу додаткову романтичність і буде дуже доречним.

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Найпоширеніший колір манікюру до Дня святого Валентина червоний, що символізує любов, романтику, пристрасть, тому саме він користується особливою популярністю. Причому це може бути як однотонне покриття нігтів, так і комбіноване. Однак головний колір не відкидає й інші, що дає великий просто для фантазії та незвичайного дизайну.

Манікюр із сердечками

Не всі можуть похвалитися довгими нігтями ідеальної форми, проте це не привід засмучуватися. Покриття в нюдових і світлих тонах із сердечками, намальованими за допомогою тонкого пензлика або наклеєними, стануть відмінним рішенням для "валентинівського" манікюру.

У володарок довгих нігтів простору для фантазії більше. Дуже ефектно виглядає не тільки "сердечний" принт по всій довжині, а й французький манікюр, де край нігтя покритий у формі перевернутого серця.

Крім традиційного червоного або рожевого базового покриття, чудово підходять для "валентинівської" тематики й інші кольори. Особливу увагу варто звернути на акцентний манікюр, коли один або кілька нігтів у тематичних малюнках або контрастного кольору.

Червоний манікюр

Як уже говорилося вище, червоний манікюр найпопулярніший варіант для романтичної вечері. Це може бути як американський варіант, коли збігаються колір помади та нігтів, так і варіації з акцентним манікюром. Особливо ефектно виглядатиме покриття "котяче око", що надає нігтям додаткове сяйво, а також глибокі темні тони, починаючи від бордового і закінчуючи кольором сливи. Декор у такому варіанті манікюру потрібно наносити обережно, щоб не "обтяжити" нігті й не зробити дизайн вульгарним.

Нюдова класика

Класика тому й вічна, що підходить до будь-якого свята. Французький манікюр, нюдове покриття в натуральних тонах завжди виглядають на нігтях елегантно та стильно. Додати свята допоможуть акценти: серце на одному з нігтів, намальоване контрастним кольором або зроблене за допомогою трафарету, або тонкий акуратний малюнок. Ще один варіант мініатюрні серця на кожному з нігтів, але не більше одного. Таке поєднання класики та мінімалізму додасть образу ніжності.

Манікюр, що сяє

Хто сказав, що стрази, гліттер та блискітки це тільки на Новий рік? Такий блиск цілком допустимий на День усіх закоханих! Покриття, що переливається, втирання, камінці допоможуть додати блиску в романтичний образ.

Квітковий манікюр

Квіти є невіддільною частиною Дня закоханих, і саме час прикрасити красивими малюнками нігті. Це може бути як окремий малюнок квітки чи бутону, так і цілі кольорові галявини. Як правило, подібний манікюр роблять за допомогою стемпінгу, але якщо у вас креативний і працелюбний майстер, йому не важко намалювати на ваших нігтях справжні квіткові шедеври.

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