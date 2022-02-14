"Фантастическая работа за мизерную зарплату": сотрудники Louis Vuitton вышли на протесты

Сотрудники фабрик, а это в основном женщины, выступают против переноса смен, а также требуют повышения зарплаты.

На пяти из 18 фабрик кожаных изделий люксового бренда Louis Vuitton сотрудники вышли на протесты из-за низкой зарплаты и намерений компании пересмотреть график смен, сообщает французское издание Le Monde.

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Акции прошли в Аньере (О-де-Сен), Сен-Дона-сюр-л'Эрбасе (Дром), Саррасе (Ардеш), Конде (Эндр) и Иссудуне (Эндр) и были организованы двумя профсоюзами: Французской демократической конфедерацией труда (French Democratic Confederation of Labour) и Всеобщей конфедерацией труда (General Confederation of Labour).

Представители профсоюзов решились на это движение, пока руководство Louis Vuitton, основной дочерней компании группы LVMH, рассматривает "новое соглашение о рабочем времени с целью сокращения сверхурочных".

В Аньере, где в 1854 году был основан бренд, из 600 работников вышли протестовать 130. По словам должностных лиц, это "огромное количество". В Иссудуне из 600 сотрудников протестовали 100, на остальных фабриках на акцию решились около сотни человек. Людей не было на рабочих местах несколько часов.

Профсоюзы заявили, что Louis Vuitton пытается избавиться от дневных смен и хочет перейти на утренние и вечерние, что повлияет на оплату сверхурочных. Рабочие также протестовали против низкой заработной платы, а некоторые сотрудники держали плакаты с жалобами на "фантастическую работу за мизерную зарплату"

По информации представителей профсоюза CFDT, люди также выступают против "учета рабочего времени в годовом исчислении", которое руководство "хочет навязать" и которое приведет, "в частности, к оплате сверхурочных в конце года".

"Предложение подсчитывать рабочее время в годовом исчислении для нас неудобно. Это просто пойдет в ущерб нашей личной жизни. Переход с 35 рабочих часов на 33 часа в неделю не приведет к дополнительному сокращению рабочего времени, известному во Франции как RTT, и заставит нас работать допоздна по вечерам", – сказала Мирей Борде, представитель CFDT в Аньере, добавив, что это существенно ударит по личной жизни сотрудников.

Кроме того, выборные должностные лица "требуют повышения зарплаты", напоминая, что "почасовая ставка сотрудника Louis Vuitton с 15-летним стажем работы" составляет "14 евро". Между прочим, профсоюз осуждает "реальность, которая сильно отличается от того, что люди себе представляют", указывая на "давление, оказываемое на сотрудников" и объясняя "все более высокий уровень невыходов на работу".

Если требования людей не будут удовлетворены, они грозятся устроить куда более масштабные протесты на этой неделе.

Напомним, в штате Нью-Йорк темнокожие преступники среди бела дня ограбили магазин Louis Vuitton на глазах у охранника.