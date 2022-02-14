"Фантастична робота за мізерну зарплату": співробітники Louis Vuitton вийшли на протести

Співробітники фабрик, а це переважно жінки, виступають проти перенесення змін, а також вимагають підвищення зарплати.

На п'яти з 18 фабрик шкіряних виробів люксового бренду Louis Vuitton співробітники вийшли на протести через низьку зарплату і наміри компанії переглянути графік змін, повідомляє французьке видання Le Monde.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Акції пройшли в Аньєрі (О-де-Сен), Сен-Дона-сюр-л'Ербассі (Дром), Саррасі (Ардеш), Конде (Ендр) та Іссудені (Ендр), їх організували дві профспілки: Французька демократична конфедерація праці (French Democratic Confederation of Labour) та Загальна конфедерація праці (General Confederation of Labour).

Представники профспілок зважилися на цей рух, поки керівництво Louis Vuitton, основної дочірньої компанії групи LVMH, розглядає "нову угоду про робочий час з метою скорочення понаднормових".

В Аньєрі, де в 1854 році заснували бренд, із 600 працівників вийшли протестувати 130. За словами посадових осіб, це "величезна кількість". В Іссудені з 600 співробітників протестували 100, на решті фабрик на акцію зважилися близько сотні людей. Людей не було на робочих місцях кілька годин.

Профспілки заявили, що Louis Vuitton намагається позбавитися денних змін і хоче перейти на ранкові та вечірні, що вплине на оплату понаднормових. Робітники також протестували проти низької заробітної плати, а деякі співробітники тримали плакати зі скаргами на "фантастичну роботу за мізерну зарплатню"

За інформацією представників профспілки CFDT, люди також виступають проти "обліку робочого часу в річному обчисленні", яке керівництво "хоче нав'язати" і яке призведе, "зокрема, до оплати понаднормових наприкінці року".

"Пропозиція підраховувати робочий час у річному обчисленні для нас незручна. Це просто піде на шкоду нашому особистому життю. Перехід з 35 робочих годин на 33 години на тиждень не призведе до додаткового скорочення робочого часу, відомого у Франції як RTT, і змусить нас працювати допізна вечорами", — сказала Мірей Борде, представник CFDT в Аньєрі, додавши, що це суттєво вдарить по особистому життю співробітників.

Крім того, виборні посадовці вимагають підвищення зарплати, нагадуючи, що погодинна ставка співробітника Louis Vuitton з 15-річним стажем роботи становить 14 євро. Між іншим, профспілка засуджує "реальність, яка дуже відрізняється від того, що люди собі уявляють", вказуючи на "тиск, який чинять на співробітників" і пояснюючи "все вищим рівнем невиходів на роботу".

Якщо вимоги людей задовольнити, вони погрожують влаштувати масштабніші протести цього тижня.

Нагадаємо, в штаті Нью-Йорк темношкірі злочинці серед білого дня пограбували магазин Louis Vuitton на очах в охоронця.