Тренды весны 2022. Звезды выбирают джинсы фасона "бэгги"

"Бэгги" — мешковатые брюки с низкой посадкой, которые были на пике популярности в 1990-х

Новое в трендах весны 2022 – в моду возвращаются брюки и джинсы фасона "бэгги". Именно такие брюки носили фанаты хип-хопа и R&B 1990-х. И инфлюэнсеры и звезды уже вернули "бэгги" в свои гардеробы. Об этом пишет Vogue.

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Джинсы и брюки "бэгги" появлялись в весенне-летних коллекциях 2022 Balenciaga, Stella McCartney, Valentino, Miu Miu и многих других марок.

В антитрендах 2022 года – джинсы в обтяжку, зато в моду возвращаются такие тренды прошлого, как джинсы буткат, которые сейчас предпочитают Кейт Мосс и Виктория Бекхэм, а теперь и джинсы бэгги.

[ + – ] Ким Кардашьян в 1990-х Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян в 1990-х Фото: Instagram kimkardashian

Джинсы бэгги носили все известные рэперы в 1990-х, сочетали их с мешковатыми футболками и большими кроссовками, их стиль наследовали и юная Ким Кардашьян, которая сейчас заслуженно называется иконой стиля.

Так что, можно взять с нее пример и сочетать бэгги со свободной футболкой и кроссовками. Звезды стритстайла, как Пернилла Тейсбек, носят модные мешковатые брюки с черными водолазками, дутым жилетом и ботильонами на каблуках.

[ + – ] Розовые "бэгги" Перниллы Тейсбек

Француженка Камиль Шарье сочетает бежевые джинсы бэгги со свитером в тон, классическим черным пальто и туфлями-лодочками.

[ + – ] Классические "бэгги"

Впрочем, бэгги отлично сочетаются с любым ансамблем и практически любой обувью, главное, чтобы выбрать фасон себе по душе.