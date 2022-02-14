Тренди весни 2022 року. Зірки обирають джинси фасону "бегі"

"Бегі" — мішкуваті штани з низькою посадкою, які були на піку популярності в 1990-х

Нове в трендах весни 2022 – у моду повертаються штани та джинси фасону "беггі". Саме такі штани носили фанати хіп-хопу та R&B 1990-х. І інфлюенсери й зірки вже повернули "бегі" у свої гардероби. Про це пише Vogue.

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Джинси та штани "бегі" з'являлися у весняно-літніх колекціях 2022 року Balenciaga, Stella McCartney, Valentino, Miu Miu та багатьох інших марок.

В антитрендах 2022 року – джинси в обтяжку, зате в моду повертаються такі тренди минулого як джинси буткат, яким зараз віддають перевагу Кейт Мосс і Вікторія Бекхем, а тепер і джинси бегі.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у 1990-х Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян у 1990-х Фото: Instagram kimkardashian

Джинси бегі носили всі відомі репери в 1990-х, поєднували їх із мішкуватими футболками та великими кросівками, їхній стиль успадковували і юна Кім Кардаш'ян, яка зараз заслужено носить звання ікони стилю.

Отже, можна взяти з неї приклад і поєднувати бегі з вільною футболкою та кросівками. Зірки стритстайлу, як Пернілла Тейсбек, носять модні мішкуваті штани з чорними водолазками, дутим жилетом і ботильйонами на підборах.

[ + – ] Рожеві "бегі" Пернілли Тейсбек

Француженка Каміль Шар'є поєднує бежеві джинси бегі зі светром у тон, класичним чорним пальто та туфлями-човниками.

[ + – ] Класичні "бегі"

Утім, бегі чудово поєднуються з будь-яким ансамблем і практично будь-яким взуттям, головне — вибрати фасон собі до душі.