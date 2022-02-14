RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Тренди весни 2022 року. Зірки обирають джинси фасону "бегі"

860
модні джинси, модні тренди, джинси, тренди весни 2022
Фото: Getty Images | Рожеві "бегі" Пернілли Тейсбек

"Бегі" — мішкуваті штани з низькою посадкою, які були на піку популярності в 1990-х

Нове в трендах весни 2022 – у моду повертаються штани та джинси фасону "беггі". Саме такі штани носили фанати хіп-хопу та R&B 1990-х. І інфлюенсери й зірки вже повернули "бегі" у свої гардероби. Про це пише Vogue.

Джинси та штани "бегі" з'являлися у весняно-літніх колекціях 2022 року Balenciaga, Stella McCartney, Valentino, Miu Miu та багатьох інших марок.

В антитрендах 2022 року – джинси в обтяжку, зате в моду повертаються такі тренди минулого як джинси буткат, яким зараз віддають перевагу Кейт Мосс і Вікторія Бекхем, а тепер і джинси бегі.

Кім Кардаш'ян, модні тренди, модні джинси
Кім Кардаш'ян у 1990-х
Фото: Instagram kimkardashian
Кім Кардаш'ян, модні тренди, модні джинси
Кім Кардаш'ян у 1990-х
Фото: Instagram kimkardashian

Джинси бегі носили всі відомі репери в 1990-х, поєднували їх із мішкуватими футболками та великими кросівками, їхній стиль успадковували і юна Кім Кардаш'ян, яка зараз заслужено носить звання ікони стилю.

Отже, можна взяти з неї приклад і поєднувати бегі з вільною футболкою та кросівками. Зірки стритстайлу, як Пернілла Тейсбек, носять модні мішкуваті штани з чорними водолазками, дутим жилетом і ботильйонами на підборах.

Рожеві "бегі" Пернілли Тейсбек

Француженка Каміль Шар'є поєднує бежеві джинси бегі зі светром у тон, класичним чорним пальто та туфлями-човниками.

Класичні "бегі"

Утім, бегі чудово поєднуються з будь-яким ансамблем і практично будь-яким взуттям, головне — вибрати фасон собі до душі.