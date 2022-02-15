MARUV в латексном мини-платье показала округлившийся живот и объявила о беременности

Новостью MARUV поделилась в день своего рождения.

31-летняя украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим именем MARUV, в честь своего дня рождения, который она отмечает 15 февраля, обрадовала поклонников новостью о том, что скоро станет матерью.

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На своей странице в Instagram она поделилась несколькими фото, на которых в черном латексном мини-платье и таких же ботфортах позирует с заметно округлившимся животом.

"Та дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с @alexanderkorsun в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!", – подписала она снимки.

[ + – ] Беременная Анна Корсун

Для Анны и ее супруга Александра Корсуна этот ребенок станет первым. Пара вместе уже много лет, однако они предпочитают держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз. Александр, с которым певица знакома еще со времен учебы в вузе, во всем поддерживает Анну и является PR-менеджером проекта MARUV. По признанию самой артистки, ее родители, младший брат и муж – самые близкие люди в ее жизни.

MARUV не раз попадала в скандалы из-за того, что после российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма продолжала выступать в РФ. 23 февраля 2019 года она победила в нацотборе на "Евровидение", однако несмотря на безоговорочную победу, через два дня она отказалась от участия в конкурсе. Позже выяснилось, что члены правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины подготовили договор для артистки, в котором, помимо отказа от гастролей в России, был еще ряд моментов, с которыми она категорически не согласилась. По ее словам, условия были "кабальными", а она не приемлет цензуры в творчестве и хочет петь для людей без учета их национальности.

После скандала продюсер Иосиф Пригожин предложил украинке представлять на конкурсе Россию.

В том же году в испанской Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, где MARUV получила премию как "Лучшая исполнительница из России".