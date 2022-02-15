MARUV у латексній мінісукні показала округлий живіт і оголосила про вагітність

Новиною MARUV поділилася в день свого народження.

31-річна українська співачка Анна Корсун, відома під сценічним ім'ям MARUV, на честь свого дня народження, який вона відзначає 15 лютого, втішила шанувальників новиною про те, що скоро стане матір'ю.

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На своїй сторінці в Instagram вона поділилася декількома фото, на яких у чорній латексній мінісукні й таких же ботфортах позує з животом, що помітно округлився.

"Та-дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з @alexanderkorsun в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком!" — підписала вона знімки.

[ + – ] Вагітна Анна Корсун

Для Анни та її чоловіка Олександра Корсуна ця дитина стане першою. Пара разом уже багато років, проте вони вважають за краще тримати своє особисте життя подалі від цікавих очей. Олександр, із яким співачка знайома ще з часів навчання в ЗВО, у всьому підтримує Анну та є PR-менеджером проєкту MARUV. За зізнанням самої артистки, її батьки, молодший брат і чоловік – найближчі люди в її житті.

MARUV неодноразово потрапляла в скандали через те, що після російської агресії на Донбасі й окупації Криму продовжувала виступати в РФ. 23 лютого 2019 року вона перемогла в нацвідборі на "Євробачення", проте незважаючи на беззаперечну перемогу, через два дні вона відмовилася від участі в конкурсі. Пізніше з'ясувалося, що члени правління Національної громадської телерадіокомпанії України підготували договір для артистки, у якому, окрім відмови від гастролей у Росії, була ще низка моментів, із якими вона категорично не погодилася. За її словами, умови були "кабальними", а вона не приймає цензуру у творчості та хоче співати для людей без урахування їхньої національності.

Після скандалу продюсер Йосип Пригожин запропонував українці представляти на конкурсі Росію.

У тому ж році в іспанській Севільї відбулася церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards, де MARUV отримала премію як "Найкраща виконавиця з Росії".