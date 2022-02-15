Проделки призрака в 300-летнем английском пабе попали на видео

По словам сотрудников и посетителей паба, он всегда "был жутким".

Гостиница White Swan Inn в Данстейбле (графство Бедфордшир, Англия) оказалась в центре внимания СМИ после того, как менеджер 300-летнего паба Наташа Маньян опубликовала в Сети видео, на которых бокал пива ни с того, ни с сего опрокидывается со стола.

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Запись была сделана камерами видеонаблюдения в воскресенье, 13 февраля. На кадрах тень в форме руки сбрасывает пиво со стола, за которым сидят несколько посетителей. При этом видно, что никто из клиентов не прикасался к стакану и даже не мог толкнуть ногой стол, где он стоял.

[ + – ] Бокал пива ни с того, ни с сего падает со стола

По словам Наташи, которая работает в пабе последние 20 лет, за эти годы клиенты и сотрудники неоднократно наблюдали проделки призраков. 37-летняя женщина добавила, что на прошлой неделе ей казалось, что кто-то "наблюдает" за ней, когда она спустилась в подвал, ранее служивший полицейским участком, где до сих пор стоят оригинальные бетонные кровати, на которых спали заключенные.

"На протяжении многих месяцев происходит много жутких вещей. Но на этот раз мы зафиксировали это на камерах видеонаблюдения. Вы можете видеть посетителя, небрежно прохлаждающегося со своими приятелями, когда его пинту столкнули со стола. Вы можете увидеть действительно странную тень в форме руки на пинте, и когда ее сбивают, свеча сходит с ума", – поясняет Маньян.

Говоря о паранормальных явлениях в пабе, она уточнила:

"Было много людей, которые испытали это на собственном опыте. Уборщица сказала мне, что видела фигуру мужчины в коричневом пальто, а шеф-повар также видел фигуру, идущую мимо камина — недалеко от того места, где была опрокинута пинта пива. Мы также слышали сумасшедшие истории в прошлом о седой даме, которая ходит вверх и вниз по квартире наверху".

По ее словам, они уже предприняли меры по нейтрализации призраков:

"К нам приедет ясновидящая, так что я чувствую, что призраки готовятся к этому. Мы надеемся, что все они приятные призраки, которые просто хотят выпить последнюю пинту".

Когда запись появилась в соцсетях, люди, ранее посещавшие паб, написали, что он "всегда был жутким".

Напомним, британский певец Робби Уильямс выставил на продажу свое имение в Уилтшире за скромные 6,75 млн фунтов стерлингов, хотя ранее просил 8 млн. Цену артист снизил, когда узнал, что его семейный дом населяют призраки.