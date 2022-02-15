Витівки примари в 300-річному англійському пабі потрапили на відео

За словами співробітників і відвідувачів пабу, він завжди "був моторошним".

Готель White Swan Inn в Данстейблі (графство Бедфордшир, Англія) опинився в центрі уваги ЗМІ після того, як менеджерка 300-річного пабу Наташа Маньян опублікувала а в мережі відео, на яких келих пива ні з того, ні з сього перекидається зі столу.

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Запис було зроблено камерами відеоспостереження в неділю, 13 лютого. На кадрах тінь у формі руки скидає пиво зі столу, за яким сидять кілька відвідувачів. При цьому видно, що ніхто з клієнтів не торкався склянки та навіть не міг штовхнути ногою стіл, де він стояв.

[ + – ] Келих пива ні з того, ні з сього падає зі столу

За словами Наташі, яка працює в пабі останні 20 років, за ці роки клієнти та співробітники неодноразово спостерігали витівки примар. 37-річна жінка додала, що минулого тижня їй здавалося, що хтось "спостерігає" за нею, коли вона спустилася до підвалу, який раніше служив поліцейською ділянкою, де досі стоять оригінальні бетонні ліжка, на яких спали ув'язнені.

"Протягом багатьох місяців відбувається багато страшних речей. Але цього разу ми зафіксували це на камерах відеоспостереження. Ви можете бачити відвідувача, який недбало прохолоджується зі своїми приятелями, коли його пінту зіштовхнули зі столу. Ви можете побачити справді дивну тінь у формі руки на пінті. І коли її збивають, свічка божеволіє", – пояснює Маньян.

Говорячи про паранормальні явища в пабі, вона уточнила:

"Було багато людей, які випробували це на власному досвіді. Прибиральниця сказала мені, що бачила фігуру чоловіка в коричневому пальті, а шеф-кухар також бачив постать, що йде повз камін, — неподалік від того місця, де було перекинуто пінту пива. Ми також чули божевільні історії в минулому про сиву даму, яка ходить вгору і вниз по квартирі нагорі".

За її словами, вони вже вжили заходів щодо нейтралізації примар:

"До нас приїде ясновидець, так що я відчуваю, що привиди готуються до цього. Ми сподіваємось, що всі вони приємні привиди, які просто хочуть випити останню пінту".

Коли запис з'явився в соцмережах, люди, які раніше відвідували паб, написали, що він "завжди був моторошним".

Нагадаємо, британський співак Роббі Вільямс виставив на продаж свій маєток у Вілтширі за скромні 6,75 млн фунтів стерлінгів, хоча раніше просив 8 млн. Ціну артист знизив, коли дізнався, що його сімейний будинок заселяють привиди.