12-летний сын звезды "Дизель-шоу" Егора Крутоголова попал в ДТП на гонках в Италии

Мальчика сначала доставили в ближайшую клинику, а затем на вертолете перевезли в больницу в Брешии. Два дня Лев находился в реанимации.

Лев Крутоголов, сын известного украинского телеведущего, актера и художественного руководителя "Дизель Студио" Егора Крутоголова, оказался в больнице после того, как попал в автомобильную аварию во время отборочных гонок #WSK (winning series karting) на трассе SouthGarda в Италии. Об этом отец мальчика сообщил на своей странице в Instagram.

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По его словам, авария произошла в тот момент, когда одного из гонщиков развернуло против движения, и сын не смог избежать контакта. В итоге Лев перескочил через машину соперника и перевернулся. Дежурная бригада врачей тут же бросилась на помощь ребенку. Его доставили сначала в ближайшую клинику, а затем на вертолете перевезли в большую больницу в Брешии.

"Его состояние стабильно, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии, ему проводят все необходимые процедуры и исследования, за что мы благодарны клинике Spedali Civili di Brescia за их работу и усилия. Сейчас его переводят в обычную палату (это хороший знак), поэтому я уже могу об этом писать, ибо ранее было не до этого", – пишет Егор.

Он отметил, что больше всего случившееся морально ударило по его супруге Катерине, которая все это время находится рядом с сыном.

"Двое суток на кресле – это лишь цветочки по сравнению с тем, что ей пришлось пережить там. Я передаю тебе @krutogolova_photographer , моя пожизненная Валентинка, поздравления с днем всех влюбленных! Я влюблен в самую сильную женщину в мире!", – подчеркнул актер.

Также он поблагодарил маму сокомандника Льва Анну Сушко, которая забрала к себе младшего сына Крутоголовов, Максима, и привезла его в Киев.

"Я невероятно благодарен Ане за этот поступок и понимаю, что нам крупно повезло, что именно она оказалась рядом! Залайкайте ее пожалуйста!", – отметил автор.

Подытоживая написанное, Егор сказал:

"Ну что ж, вот так, все бывает в первый раз: первый переворот, первая больница, первая капельница, первый вертолет и первые мысли о том, что все мы уязвимы и не бессмертны. Желаю своему сыну пройти это испытание и стать сильнее, чтобы вернуться и идти дальше!".

Всем, кто переживает за семью, Крутоголов-старший передал привет от сына и поделился его снимком. На фото мальчик лежит в больничной палате и улыбается в камеру.

Лев Крутоголов давно и серьезно увлекается картингом. В семь лет он впервые завоевал титул чемпиона Украины, в 2018-м выиграл Кубок Украины, а в 2020-м досрочно победил в Чемпионате Украины по картингу.

"Лева стал чемпионом Украины 2020 по картингу досрочно. Досрочно — это значит, что чемпионат еще не закончен, а у соперников уже нет математической возможности догнать его по очкам, — пишет Крутоголов. — Напомню, что Лева принимает участие в двух чемпионатах одновременно (Кубок Украины и Чемпионат Украины), так вот, на очередном этапе Кубка в Тернополе, Лева занял 1-е место и продолжает борьбу, а вот в Чемпионате Украины он уже может развлекаться", – писал счастливый отец.

Напомним, Егор Крутоголов в интервью Фокусу рассказывал, что его сын Лев часто присутствовал на съемках "Дизель Шоу".