12-річний син зірки "Дизель-шоу" Єгора Крутоголова потрапив у ДТП на перегонах в Італії

Хлопчика спочатку доставили до найближчої клініки, а потім вертольотом перевезли до лікарні в Брешії. Два дні Лев перебував у реанімації.

Лев Крутоголов, син відомого українського телеведучого, актора та художнього керівника "Дизель Студіо" Єгора Крутоголова, опинився в лікарні після того, як потрапив в автомобільну аварію під час відбіркових перегонів #WSK (winning series karting) на трасі SouthGarda в Італії. Про це батько хлопчика повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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За його словами, аварія сталася на той момент, коли одного з гонщиків розвернуло проти руху, і син не зміг уникнути контакту. У результаті Лев перескочив через машину суперника та перекинувся. Чергова бригада лікарів відразу кинулася на допомогу дитині. Його доставили спочатку до найближчої клініки, а потім вертольотом перевезли до великої лікарні в Брешії.

"Його стан стабільний, температура не підвищувалася, зовнішніх пошкоджень немає, але є забій внутрішніх органів. Дві доби він провів у палаті інтенсивної терапії, йому проводять усі необхідні процедури та дослідження, за що ми вдячні клініці Spedali Civili di Brescia за їхню роботу та зусилля. Зараз його переводять у звичайну палату (це хороший знак), тому я вже можу про це писати, бо раніше було не до цього", – пише Єгор.

Він зазначив, що найбільше те, що трапилося, морально вдарило по його дружині Катерині, яка весь цей час перебуває поруч із сином.

"Дві доби на кріслі – це лише квіточки порівняно з тим, що їй довелося пережити там. Я передаю тобі @krutogolova_photographer, моя довічна Валентинко, вітання з днем усіх закоханих! Я закоханий у найсильнішу жінку на світі!" — наголосив актор.

Також він подякував мамі співкомандника Лева Анні Сушко, яка забрала до себе молодшого сина Крутоголовів, Максима, та привезла його до Києва.

"Я неймовірно вдячний Ані за цей вчинок і розумію, що нам пощастило, що саме вона виявилася поруч! Залайкайте її будь ласка!" — зазначив автор.

Підсумовуючи написане, Єгор сказав:

"Ну що ж, ось так, усе буває вперше: перший переворот, перша лікарня, перша крапельниця, перший вертоліт і перші думки про те, що ми всі вразливі та не безсмертні. Бажаю своєму синові пройти це випробування та стати сильнішим, щоб повернутися та йти далі!"

Усім, хто переживає за сім'ю, Крутоголов-старший передав привіт від сина та поділився його знімком. На фото хлопчик лежить у лікарняній палаті та посміхається в камеру.

Лев Крутоголов давно та серйозно захоплюється картингом. У сім років він уперше завоював титул чемпіона України, 2018-го виграв Кубок України, а 2020-го достроково переміг у Чемпіонаті України з картингу.

"Лев став чемпіоном України 2020 року з картингу достроково. Достроково — це означає, що чемпіонат ще не закінчено, а суперники вже не мають математичної можливості наздогнати його за очками, — пише Крутоголов. — Нагадаю, що Льова бере участь у двох чемпіонатах одночасно (Кубок України і Чемпіонат України), отож, на черговому етапі Кубка в Тернополі, Льова посів 1-е місце та продовжує боротьбу, а ось у Чемпіонаті України він вже може розважатися", — писав щасливий батько.

Нагадаємо, Єгор Крутоголов в інтерв'ю Фокусу розповідав, що його син Лев часто був присутнім на зйомках "Дизель Шоу".