Тренды весны 2022. Топ-5 самых модных тонких пуховиков сезона

Весна близко, о чем все настойчивее напоминают теплые деньки. Но не торопитесь забрасывать зимние пуховики на "антресоли", ведь февральско-мартовское солнце обманчиво. Некоторые модели, на первый взгляд, зимней одежды отлично подойдут для ранней весны

Короткий пуховик

В мороз короткие пуховики носить не слишком комфортно, а вот для ранней весны этот вариант верхней одежды настоящий тренд. Они подходят практически ко всему, удачно смотрятся как со спортивными, так и с классическими вещами и, к тому же, не сковывают движений. А модели в ярких цветах повысят настроение.

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Ультракороткие модели

Короткие модели пуховиков могут быть ультракороткими — длиной выше талии. Но выбирать подобный пуховик стоит с учетом своего образа жизни. Если много времени проводите на открытом воздухе, лучше берите модель, которая хорошо закрывает спину.

Фото: WWD

Также короткие и ультракороткие модели пуховиков могут быть из разных материалов. Например, из экокожи.

Яркий принт

Весной всегда актуальны яркие цвета. Можно выбрать модели с необычными принтами.

Стеганные пуховики-пальто

Еще один отличный вариант для ранней весны — стеганные пуховики-пальто с приталенным или свободным кроем. Как и короткие модели, они хорошо сочетаются и с кэжуал, и с деловым образом. Они могут быть всевозможных вариантов кроя, длины и цвета. Особенно хороши стеганные пуховики в длине миди для тех, кто боится замерзнуть в межсезонье.

Пуховики-трансформеры

Трендовые пуховики-гибриды, состоящие из отдельных частей отлично подойдут для ранней весны. Такой вариант верхней одежды позволяет изменять длину, превращая пальто в куртку и наоборот, отстегивать рукава, превращая пуховик в безрукавку, а также отстегивать подкладку и капюшон.

Как писал ранее Фокус, в моде этой весной лилово-розовые пальто и кожанные пальто в стиле героев "Матрицы".