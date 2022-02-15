Тренди весни 2022. Топ-5 наймодніших тонких пуховиків сезону

Весна близько, про що все наполегливіше нагадують теплі дні. Але не поспішайте закидати зимові пуховики на антресолі, адже лютнево-березневе сонце оманливе. Деякі моделі, на перший погляд, зимового одягу чудово підійдуть для ранньої весни.

Короткий пуховик

У мороз короткі пуховики носити не надто комфортно, а ось для ранньої весни цей варіант верхнього одягу – справжній тренд. Вони пасують майже до всього, мають хороший вигляд як зі спортивними, так і з традиційними речами і, до того ж, не сковують рухів. А моделі в яскравих кольорах піднімуть настрій.

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Ультракороткі моделі

Короткі моделі пуховиків можуть бути ультракороткими — довжиною вище за талію. Але вибирати такий пуховик варто з урахуванням свого способу життя. Якщо багато часу проводите на свіжому повітрі, краще беріть модель, яка добре закриває спину.

Фото: WWD

Також короткі й ультракороткі моделі пуховиків можуть бути з різних матеріалів. Наприклад, із екошкіри.

Яскравий принт

Весною завжди актуальні яскраві кольори. Можна вибрати моделі з незвичайними принтами.

Стьобані пуховики-пальто

Ще один чудовий варіант для ранньої весни — стьобані пуховики-пальто з приталеним або вільним кроєм. Як і короткі моделі, вони добре поєднуються і з кежуалом, і з діловим стилем. Вони можуть бути різноманітних варіантів крою, довжини та кольору. Особливо гарні стьобані пуховики в довжині міді для тих, хто боїться замерзнути в демісезон.

Пуховики-трансформери

Трендові пуховики-гібриди, що складаються з окремих елементів, відмінно підійдуть для ранньої весни. Такий варіант верхнього одягу дозволяє змінювати довжину, перетворюючи пальто на куртку та навпаки, відстібати рукави, перетворюючи пуховик на безрукавку, а також відстібати підкладку та капюшон.

Як писав раніше Фокус, у моді цієї весни лілово-рожеві пальта та шкіряні пальта в стилі героїв "Матриці".